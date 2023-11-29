Певица KOLA тайно вышла замуж — почему ездила в Израиль

Украинская певица KOLA на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница и автор песен KOLA дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. Во время общения известная артистка рассказала о том, как она оказалась в Израиле в то время, когда там начались боевые действия.

Интервью с KOLA можно посмотреть на канале Маши Ефросининой в YouTube.

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Как KOLA оказалась в Израиле

Украинская артистка рассказала, что она ехала в Израиль не просто так, а к своему любимому, за которого, кстати, уже вышла тайно замуж. KOLA объясняет, что она никогда не могла там отдохнуть раньше, поэтому в этот раз она решила выключить телефон и заняться своей нервной системой.

"Я приехала отдохнуть, я обычно когда туда приезжала, это было немного времени. Я даже там не отдыхала, я не успевала иногда на море, я постоянно в телефоне, потому что у меня ежемесячно релиз. Я приехала на этот раз и сказала, что мы выключаем все телефоны, потому что уже была критическая история, у меня началось выгорание. Я начала медитировать, я пошла на йогу, стояла на гвоздях", — отметила KOLA.

Певица KOLA на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Популярная артистка вспомнила, как она впервые услышала сирену в Израиле, которая гудела все время, пока там были обстрелы. Несмотря на то, что там невозможно было приобрести билет, ей это удалось сделать. Поэтому, к счастью, KOLA улетела в Лондон.

"Мы лежим, и начинается сирена… Я понимаю, что я уже слышала эти тревоги. Уже потом было понятно, что это было вторжение, они вырезали всех, кого видели. Я начала очень сильно нервничать. У меня был концерт в Лондоне, и я должна была уезжать. Невозможно было приобрести билеты. Я купила билет, улетела в Лондон", — вспоминает украинская певица.

KOLA в начале боевых действий в Израиле

Когда террористы ворвались в Израиль, украинская певица KOLA находилась там на отдыхе у своего мужа. Она как раз застала тот момент, когда там только начались боевые действия. Артистка записала видео, на котором поделилась своими впечатлениями от вторжения в Израиль.

"Я в Израиле, и это трэш. Я с одной войны приехала в другую войну. В другой стране это страшнее. Честно, они, как бешеные, они, как с ума сошли. Они по 100, по 200, 500 ракет за раз х*рачат просто. Эти звуки... Это трэш. Мой рейс отменили, пока я не понимаю, что делать. Я нахожусь в чужой стране, где неадекватные соседи-ироды со всех сторон... Какие неконтролируемые и могут делать все, что им придет в голову", — отметила KOLA.

Stories с обращением певицы KOLA из Израиля. Фото: скриншот из Instagram

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Впрочем, к счастью, украинской певице удалось покинуть Израиль и уехать в другую страну.

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