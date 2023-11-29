Співачка KOLA таємно вийшла заміж — чому їздила до Ізраїлю

Українська співачка KOLA на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця і авторка пісень KOLA дала відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Під час спілкування відома артистка розповіла про те, як вона опинилася в Ізраїлі саме у той час, коли там розпочалися бойові дії.

Інтерв’ю з KOLA можна подивитися на каналі Маші Єфросиніної в YouTube.

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Як KOLA опинилася в Ізраїлі

Українська артистка розповіла, що вона їхала до Ізраїлю не просто так, а до свого коханого, за якого, до речі, вже вийшла таємно заміж. KOLA пояснює, що вона ніколи не могла там відпочити раніше, тому цього разу вона вирішила вимкнути телефон і зайнятися своєю нервовою системою.

"Я приїхала відпочити, я, зазвичай, коли туди приїздила, це було небагато часу. Я навіть там не відпочивала, я не встигала ніколи на море, я постійно в телефоні, бо у меня щомісяця реліз. Я приїхала цього разу і сказала, що ми вимикаємо всі телефони, бо вже була критична історія, в мене почалося вигорання. Я почала медитувати, я пішла на йогу, стояла на цвяхах", — зазначила KOLA.

Співачка KOLA на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Популярна артистка згадала, як вона вперше почула сирену в Ізраїлі, яка гуділа весь час, поки там були обстріли. Попри те, що там неможливо було придбати квиток, їй це вдалося зробити. Тому, на щастя, KOLA полетіла до Лондона.

"Ми лежимо, і починається сирена… Я розумію, що я вже чула ці тривоги. Вже потім зрозуміло було, що це було вторгнення, вони вирізали всіх, кого бачили. Я почала дуже сильно нервувати. В мене був концерт у Лондоні, і я повинна була виїжджати. Неможливо було придбати квитки. Я купила квиток, полетіла до Лондона", — згадує українська співачка.

KOLA на початку бойових дій в Ізраїлі

Коли терористи увірвалися до Ізраїлю, українська співачка KOLA перебувала там на відпочинку у свого чоловіка. Вона якраз застала той момент, коли там тільки почалися бойові дії. Артистка записала відео, на якому поділилася своїми враженнями від вторгнення в Ізраїль.

"Я в Ізраїлі, і це треш. Я з однієї війни приїхала в іншу війну. В іншій країні це страшніше. Чесно, вони, як скажені, вони як з розуму посходили. Вони по 100, по 200, 500 ракет за раз х*рачать просто. Ці звуки… Це треш. Мій рейс скасували, поки я не розумію, що робити. Я перебуваю в чужій країні, де неадекватні сусіди-іроди з усіх боків… Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", — зазначила KOLA.

Stories зі зверненням співачки KOLA з Ізраїлю. Фото: скриншот з Instagram

Stories зі сторінки співачки KOLA. Фото: скриншот з Instagram

Втім, на щастя, українській співачці вдалося покинути Ізраїль і виїхати до іншої країни.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка KOLA презентувала новий кліп.

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Також ми повідомляли про те, що співачка KOLA презентувала нову пісню, написану за 25 хвилин.