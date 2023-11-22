Розыск Джамалы в России — как на это реагирует сама певица

Украинская певица Джамала в Вашингтоне. Фото: Instagram Джамалы

Украинская певица с крымскотатарскими корнями, народная артистка Джамала высказалась о том, что с ней недавно случилось. Так, известная исполнительница прокомментировала тот факт, что на днях ее неожиданно объявили в розыск в России.

Соответствующей публикацией Джамала поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Что Джамала думает о своем розыске в России

Известная артистка убедилась, что правду можно рассказывать с помощью музыки и искусства. Джамала отметила, что она всегда была певицей, которая точно любит свою музыку и полностью отдается собственному делу.

"Последние новости, облетевшие мир, сложно комментировать… Но это еще одно доказательство того, что через искусство, музыку, можно и нужно доносить правду. Правда есть правда, и от этого никуда не деться. Ты можешь ее сказать, сфотографировать, нарисовать, ты можешь ее спеть. Я всегда была и являюсь певицей, которая любит музыку на 100%, и на эти же 100% отдана своему делу", — отметила Джамала.

Статья о Джамале в розыске в России. Фото: скриншот из The New York Times

Певица с крымскотатарскими корнями заявила, что она сама выбрала путь исполнять песни о личной жизни. Также она поблагодарила всех, кто ее поддерживает во время войны.

"То, что я всегда пою о личном, — это мой путь, как творческой единицы, который я самостоятельно выбрала. А когда в твоей стране война, где бы ты ни был, ты представляешь страну, в которой война. Спасибо каждому за поддержку. Спасибо всем", — также добавила украинская певица.

Комментарий Джамалы о своем розыске в России. Фото: скриншот из Instagram

Джамалу объявили в розыск в России

Недавно в России украинскую певицу Джамалу объявили в розыск якобы из-за распространения фейков о войне в Украине. Против нее открыли уголовное производство из-за публикации с "фейками о событиях в Буче", которая была сделана еще весной прошлого года.

Розыск Джамалы в России. Фото: скриншот с сайта МВД РФ

Недавно состоялся песенный конкурс "Евровидение", где Джамала выступила, как победительница 2016 года. В конце она сказала слова "Слава Украине!", что очень возмутило россиян, которые считают, что это якобы грубое нарушение, ведь конкурс "аполитический".

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Джамала показала свой вокал в 17 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Джамала объяснила, из-за чего развелись ее родители.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Джамала высказалась о жителях США.