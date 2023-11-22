Розшук Джамали в Росії — як на це реагує сама співачка

Українська співачка Джамала у Вашингтоні. Фото: Instagram Джамали

Українська співачка з кримськотатарським корінням, народна артистка Джамала висловилася про те, що з нею нещодавно трапилося. Так, відома виконавиця прокоментувала той факт, що днями її неочікувано оголосили в розшук в Росії.

Відповідною публікацією Джамала поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відома артистка переконалася у тому, що правду можна розповідати за допомогою музики і мистецтва. Джамала зазначила, що вона завжди була співачкою, яка точно любить свою музику і повністю віддається власній справі.

"Останні новини, які облетіли світ, складно коментувати… Але це ще один доказ того, що через мистецтво, музику, можна і потрібно доносити правду. Правда є правда, і від цього нікуди не дітися. Ти можеш її сказати, сфотографувати, намалювати, ти можеш її заспівати. Я завжди була і є співачкою, яка любить музику на 100%, і на ці ж 100% віддана своїй справі", — зазначила Джамала.

Стаття про Джамалу в розшуку в Росії. Фото: скриншот з The New York Times

Співачка з кримськотатарським корінням заявила, що вона сама обрала шлях виконувати пісні про особисте життя. Також вона подякувала всім, хто її підтримує під час війни.

"Те, що я завжди співаю про особисте, — це мій шлях, як творчої одиниці, який я самостійно обрала. А коли у твоїй країні війна, де б ти не був, ти представляєш країну, у якій війна. Дякую кожному за підтримку. Дякую всім", — також додала українська співачка.

Коментар Джамали щодо свого розшуку в Росії. Фото: скриншот з Instagram

Джамалу оголосили у розшук в Росії

Нещодавно у Росії українську співачку Джамалу оголосили в розшук нібито через поширення фейків про війну в Україні. Проти неї відкрили кримінальне провадження через публікацію з "фейками про події у Бучі", яка була зроблена ще навесні минулого року.

Розшук Джамали в Росії. Фото: скриншот з сайту МВС РФ

Нещодавно відбувся пісенний конкурс "Євробачення", де Джамала виступила, як переможниця 2016 року. Наприкінці вона сказала слова "Слава Україні!", що дуже обурило росіян, які вважають, що це нібито грубе порушення, адже конкурс є "аполітичним".

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