Стало відомо, чи зіграє знову Роберт Дауні-молодший Залізну людину

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Четыре года спустя после того, как Роберт Дауни-младший в последний раз сыграл Железного человека, президент Marvel Кевин Файги объяснил, почему актер едва не потерял роль. Также стало известно, почему он никогда не вернется к ней.

Об этом пишет Daily Mail.

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Файги сказал, что руководители студии колебались с его кандидатурой из-за его неоднозначного прошлого. Звезда имел судимость в 1996 году за хранение героина, кокаина и незаряженного оружия.

Роберт Дауни-младший в роли Железного человека. Фото: Alamy Stock Photo

"Все свелось к тому, что совет директоров Marvel волновался, поставив все в своих будущих фильмах на кого-то, у кого были такие проблемы в прошлом", — сказал президент Marvel Кевин Файги.

Что изменило их мнение, так это первый фильм Дауни-младшего, где он сыграл Железного человека, снятый в 2006 году.

А после того, как обладатель "Золотого глобуса" завершил съемки фильма "Мстители: Финал" в 2019 году, Файги сказал: "Мы пообещали ему, что это будет последний раз, когда мы заставим его это сделать, больше никогда".

А фанатам, считающим, что Тони Старка можно возродить, как Marvel часто делает со своими мощными персонажами, Файги говорит, что об этом не может быть и речи.

"Мы собираемся сохранить этот момент и не трогать его снова. Мы все много лет очень упорно работали, чтобы добиться этого, и мы не хотели бы потерять магию. Мы со слезами попрощались в последний день съемок. Эмоционально все пошли дальше", — пояснил Кевин.

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