Стало відомо, чи зіграє знову Роберт Дауні-молодший Залізну людину

Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

Через чотири роки після того, як Роберт Дауні-молодший востаннє зіграв Залізну людину, президент Marvel Кевін Файгі пояснив, чому актор ледь не втратив роль. Також стало відомо, чому він ніколи не повернеться до неї.

Про це пише Daily Mail.

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Файгі сказав, що керівники студії вагалися з його кандидатурою через його неоднозначне минуле. Зірка мав судимість у 1996 році за зберігання героїну, кокаїну та незарядженої зброї.

Роберт Дауні-молодший в ролі Залізної людини. Фото: Alamy Stock Photo

"Все звелося до того, що рада директорів Marvel хвилювалася, поставивши все у своїх майбутніх фільмах на когось, у кого були такі проблеми в минулому", — сказав президент Marvel Кевін Файгі.

Що змінило їхню думку, так це перший фільм Дауні-молодшого, де він зіграв Залізну людину, який був знятий у 2006 році.

А після того, як володар "Золотого глобуса" завершив зйомки фільму "Месники: Фінал" 2019 року, Файгі сказав: "Ми пообіцяли йому, що це буде останній раз, коли ми змусимо його це зробити — більше ніколи".

А фанатам, які вважають, що Тоні Старка можна відродити, як Marvel часто робить зі своїми потужними персонажами, Файгі каже, що про це не може бути й мови.

"Ми збираємося зберегти цей момент і не чіпати його знову. Ми всі багато років дуже наполегливо працювали, щоб досягти цього, і ми не хотіли б втратити магію. Ми зі сльозами попрощалися в останній день зйомок. Емоційно всі пішли далі", — пояснив Кевін.

Нагадаємо, гендиректор HBO заявив, що працює над серіалом про Бетмена, який перевершить Marvel.

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