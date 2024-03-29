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Стало известно, почему Том Круз покинул русскую светскую львицу

29 марта 2024 21:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Актер Том Круз разошелся с любимой россиянкой.
Американский актер Том Круз. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американский актер Том Круз разошелся с русской светской львицей Эльсиной Хайровой. Причиной стал ее бывший муж, распространяющий сплетни о звезде.

Об этом пишет издание Page Six.

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Том Круз покинул россиянку из-за ее бывшего

Инсайдеры сообщили причину разрыва Тома Круза с дочерью бывшего депутата российской Госдумы Эльсиной Хайровой. Актер решил избежать проблем с ее бывшим мужем —российским олигархом и торговцем бриллиантами Дмитрием Цветковым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elsina Khayrova (@elsina_k)

Эксмуж начал сплетничать о паре с начала их романа. Он дал большое интервью изданию Daily Mail, в котором рассказал об 11-летнем браке с Эльсиной.

"Она любит все лучшее в жизни и имеет роскошный вкус на дорогие вещи. Том должен держать свои глаза и кошелек широко открытыми", — тогда заявлял Цветков.

Эльсина Хайрова с бывшим мужем Дмитрием Цветковым
Эльсина Хайрова с бывшим мужем Дмитрием Цветковым. Фото: росСМИ

Эта статья и другие высказывания россиянина обеспокоили команду Тома Круза.

"Он снимается, а ее муж каждый раз, когда о Томе вспоминают в прессе, говорит всякую гадость. Они просто не хотели иметь дело с бывшим мужем, который каждые несколько недель придумывает новую чушь", — рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elsina Khayrova (@elsina_k)

Особой провокацией было заявление олигарха о том, что Круз — его любимый актер. Он даже хотел, чтобы тот сыграл его в биографическом фильме.

Впрочем, раньше мы рассказывали, что Том Круз покинул россиянку сразу после встречи с ее детьми. Вероятно, он не был готов к столь серьезным отношениям. Напомним, что мы показывали, как выглядит квартира для тайных встреч этих любовников.

скандал
россияне
Том Круз
Голливуд
отношения
актеры

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