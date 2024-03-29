Актор Том Круз розійшовся з коханою росіянкою — причина

Стало відомо, чому Том Круз покинув російську світську левицю
Американський актор Том Круз розійшовся з російською світською левицею Ельсіною Хайровою. Причиною став її колишній чоловік, який розповсюджує плітки про зірку.
Про це пише видання Page Six.
Том Круз покинув росіянку через її колишнього
Інсайдери повідомили причину розриву Тома Круза з донькою колишньрго депутата російської Держдуми Ельсіною Хайровою. Актор вирішив уникнути проблем з її колишній чоловіком — російським олігархом та торговцем діамантами Дмитром Цвєтковим.
Ексчоловік почав пліткувати про пару від початку їхнього роману. Він дав велике інтерв'ю виданню Daily Mail, в якому розповів про 11-річний шлюб з Ельсіною.
"Вона любить усе найкраще в житті і має розкішний смак на дорогі речі. Том повинен тримати свої очі та гаманець широко відкритими", — тоді заявляв Цвєтков.
Ця стаття та інші висловлювання росіянина занепокоїли команду Тома Круза.
"Він знімається, а її чоловік щоразу, коли про Тома згадують у пресі, говорить всяку гидоту. Вони просто не хотіли мати справу з колишнім чоловіком, який кожні кілька тижнів придумує нову нісенітницю", — розповів інсайдер.
Особливою провакацією була заява олігарха про те, що Круз — його улюблений актор. Він навіть хотів, щоб той зіграв його у біографічному фільмі.
Втім, раніше ми розповідали, що Том Круз покинув росіянку відразу після знайомства з її дітьми. Ймовірно, він не був готовий до таких серйозних стосунків. Нагадаємо, що ми показували, який має вигляд квартира для таємних зустрічей цих коханців.
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