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Стало відомо, чому Том Круз покинув російську світську левицю

29 березня 2024 21:24
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Актор Том Круз розійшовся з коханою росіянкою — причина
Американський актор Том Круз. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський актор Том Круз розійшовся з російською світською левицею Ельсіною Хайровою. Причиною став її колишній чоловік, який розповсюджує плітки про зірку. 

Про це пише видання Page Six.

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Том Круз покинув росіянку через її колишнього

Інсайдери повідомили причину розриву Тома Круза з донькою колишньрго депутата російської Держдуми Ельсіною Хайровою. Актор вирішив уникнути проблем з її колишній чоловіком — російським олігархом та торговцем діамантами Дмитром Цвєтковим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ексчоловік почав пліткувати про пару від початку їхнього роману. Він дав велике інтерв'ю виданню Daily Mail, в якому розповів про 11-річний шлюб з Ельсіною.

"Вона любить усе найкраще в житті і має розкішний смак на дорогі речі. Том повинен тримати свої очі та гаманець широко відкритими", — тоді заявляв Цвєтков.

Ельсіна Хайрова з колишнім чоловіком Дмітрієм Цвєтковим
Ельсіна Хайрова з колишнім чоловіком Дмітрієм Цвєтковим. Фото: росЗМІ

Ця стаття та інші висловлювання росіянина занепокоїли команду Тома Круза. 

"Він знімається, а її чоловік щоразу, коли про Тома згадують у пресі, говорить всяку гидоту. Вони просто не хотіли мати справу з колишнім чоловіком, який кожні кілька тижнів придумує нову нісенітницю", — розповів інсайдер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Особливою провакацією була заява олігарха про те, що Круз — його улюблений актор. Він навіть хотів, щоб той зіграв його у біографічному фільмі. 

Втім, раніше ми розповідали, що Том Круз покинув росіянку відразу після знайомства з її дітьми. Ймовірно, він не був готовий до таких серйозних стосунків. Нагадаємо, що ми показували, який має вигляд квартира для таємних зустрічей цих коханців.

скандал
росіяни
Том Круз
Голлівуд
відносини
актори

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