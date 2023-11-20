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Стало известно, кто станет ведущим премии Оскар-2024

20 ноября 2023 17:18
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Стало известно, кто станет ведущим премии Оскар-2024
Сцена премии Оскар. Фото: twitter.com/TheAcademy
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Американская киноакадемия официально объявила имя ведущего 96-й церемонии вручения премии "Оскар" , которая состоится в 2024 году.

Имя ведущего сообщили на официальной странице киноакадемии в Instagram.

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"Любимый ведущий"

Теперь известно, что главное кинособытие года будет вести американский ведущий и юморист Джимми Киммел. Он будет вести премию "Оскар" уже в четвертый раз.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джимми Киммел был ведущим "оскаровской" церемонии в 2017-м, 2018-м и 2023-м годах. В комментарии для Variety Джимми признался, что "всегда мечтал провести церемонию "Оскар" ровно четырежды". Дело в том, что такое же количество раз ведущими киновечера были Вупи Голдберг и Джек Леммон, а рекордсменом являются актер и комедиант Боб Хоуп. За свою карьеру он провел 11 оскароносных церемоний.

Джимми Киммел уже и сам успел поделиться радостной новостью со своими поклонниками в Instagram и, как всегда, не удержался от шутки: он попросил подписчиков оставить эту новость "между ними".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

Поклонники Киммела в комментариях порадовались этой новости. Многие отметили, что Джимми их любимый ведущий.

96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в театре "Долби" 10 марта 2024 года. Кто попадет в шортлист премии, станет известно 23 января 2024 года, когда и объявят номинантов.

Напомним, обновился рейтинг прогноза победителей премии "Оскар-2024" .

Также мы писали, что объявлены номинанты премии Грэмми.

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