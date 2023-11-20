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Стало відомо, хто стане ведучим премії Оскар-2024

20 листопада 2023 17:18
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Стало відомо, хто стане ведучим премії Оскар-2024
Сцена премії Оскар. Фото: twitter.com/TheAcademy
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Американська кіноакадемія офіційно оголосила ім'я ведучого 96-ї церемонії вручення премії "Оскар", яка відбудеться 2024-го року. 

Ім'я ведучого повідомили на офіційній сторінці кіноакадемії в Instagram.

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"Улюблений ведучий"

Тепер відомо, що головну кіноподію року вестиме американський ведучий та гуморист Джиммі Кіммел. Він вестиме премію "Оскар" вже вчетверте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джиммі Кіммел був ведучим "оскарівської" церемонії у 2017-му, 2018-му та 2023-му роках. У коментарі для Variety Джиммі зізнався, що "завжди мріяв провести церемонію "Оскар" рівно чотири рази". Справа у тому, що таку ж кількість разів ведучими кіновечора були Вупі Голдберг та Джек Леммон, а рекордсменом є актор та комедіант Боб Хоуп. За свою кар'єру він провів 11 оскароносних церемоній.

Джиммі Кіммел вже і сам встиг поділитися радісною новиною зі своїми прихильниками в Instagram і, як завжди, не втримався від жарту: він попросив підписників залишити цю новину "між ними". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Прихильники Кіммела у коментарях пораділи цій новині. Багато хто зазначив, що Джиммі їх улюблений ведучий. 

96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в театрі "Долбі" 10 березня 2024 року. Хто потрапить до шортліста премії, стане відомо 23 січня 2024 року, коли і оголосять номінантів.

Нагадаємо, оновився рейтинг прогнозу переможців премії "Оскар-2024".

Також ми писали, що оголошені номінанти премії Ґреммі.

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