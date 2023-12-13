Стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024 года

Стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024
Объявили дату, когда украинские артисты сразятся за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2024. Также обнародовали песни 9 участников из лонглиста, среди которых зрители выберут последнего финалиста национального отбора.
Об этом сообщает Суспільне Мовлення.
Как выбрать последнего участника
Организаторы объявили, что финал Национального отбора на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля 2024 года.
В этом году за право поехать на "Евровидение-2024" сразятся 11 финалистов. Если же первых десять участников избрали организаторы, то за последнего в будут голосовать украинцы в приложения "Дія".
Суспільне Мовлення уже обнародовали песни девяти участников из длинного списка, среди которых будут выбирать зрители.
Онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала, — одно из нововведений нацотбора этого года. По правилам, в нем примут участие артисты из лонглиста, не попавшие в список финалистов по результатам прослушивания.
Опрос на днях начнется в мобильном приложении "Дія". Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.
Все песни опубликовали на YouTube-канале "Євробачення Україна".
За 11 место в финале национального отбора будут соревноваться:
ANKA — "Палала"
Carpetman — Endless fight
KARYOTYPE — Sadness
KRYLATA — Queen
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHÉPA — SUPERNOVA
STASYA — Rika
SWOIIA — Little Angels
TESLENKO — Lights go up
Напомним, ранее мы писали, что объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.
Также мы писали, что Melovin объяснил, почему в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения".
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