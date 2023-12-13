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Стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024

13 декабря 2023 15:40
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024 года
Кубок победителя Евровидения. Фото: instagram.com/eurovision
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Объявили дату, когда украинские артисты сразятся за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2024. Также обнародовали песни 9 участников из лонглиста, среди которых зрители выберут последнего финалиста национального отбора.

Об этом сообщает Суспільне Мовлення.

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Как выбрать последнего участника

Организаторы объявили, что финал Национального отбора на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля 2024 года.

В этом году за право поехать на "Евровидение-2024" сразятся 11 финалистов. Если же первых десять участников избрали организаторы, то за последнего в  будут голосовать украинцы в приложения "Дія".

 

Суспільне Мовлення уже обнародовали песни девяти участников из длинного списка, среди которых будут выбирать зрители.

Онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала, — одно из нововведений нацотбора этого года. По правилам, в нем примут участие артисты из лонглиста, не попавшие в список финалистов по результатам прослушивания.

Опрос на днях начнется в мобильном приложении "Дія". Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Все песни опубликовали на YouTube-канале "Євробачення Україна".

За 11 место в финале национального отбора будут соревноваться:

ANKA — "Палала"
Carpetman — Endless fight
KARYOTYPE — Sadness
KRYLATA — Queen
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHÉPA — SUPERNOVA
STASYA — Rika
SWOIIA ​​— Little Angels
TESLENKO — Lights go up

Напомним, ранее мы писали, что объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.

Также мы писали, что Melovin объяснил, почему в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения".

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