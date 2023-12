Стало известно, когда состоится финал нацотбора Евровидения 2024 года

Кубок победителя Евровидения. Фото: instagram.com/eurovision

Объявили дату, когда украинские артисты сразятся за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2024. Также обнародовали песни 9 участников из лонглиста, среди которых зрители выберут последнего финалиста национального отбора.

Как выбрать последнего участника

Организаторы объявили, что финал Национального отбора на "Евровидение-2024" состоится 3 февраля 2024 года.

В этом году за право поехать на "Евровидение-2024" сразятся 11 финалистов. Если же первых десять участников избрали организаторы, то за последнего в будут голосовать украинцы в приложения "Дія".

Суспільне Мовлення уже обнародовали песни девяти участников из длинного списка, среди которых будут выбирать зрители.

Онлайн-голосование, которое определит еще одного участника финала, — одно из нововведений нацотбора этого года. По правилам, в нем примут участие артисты из лонглиста, не попавшие в список финалистов по результатам прослушивания.

Опрос на днях начнется в мобильном приложении "Дія". Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Все песни опубликовали на YouTube-канале "Євробачення Україна".

За 11 место в финале национального отбора будут соревноваться:

ANKA — "Палала"

Carpetman — Endless fight

KARYOTYPE — Sadness

KRYLATA — Queen

PARFENIUK — "Серед вітрів"

SHÉPA — SUPERNOVA

STASYA — Rika

SWOIIA ​​— Little Angels

TESLENKO — Lights go up

