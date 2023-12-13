Стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору Євробачення 2024
Оголосили дату, коли українські артисти позмагаються за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024. Також оприлюднили пісні дев'яти учасників із лонгліста, серед яких глядачі оберуть останнього фіналіста національного відбору.
Про це повідомляє Суспільне Мовлення.
Як обрати останнього учасника
Організатори оголосили, що фінал Національного відбору на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого 2024 року.
Цьогоріч за право поїхати на "Євробачення-2024" змагатимуться 11 фіналістів. Якщо ж перших десять учасників обрали організатори, то за останнього в "Дії" голосуватимуть українці.
Суспільне Мовлення вже оприлюднило пісні дев'ятьох учасників із довгого списку, серед яких обиратимуть глядачі.
Глядацьке онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, — одне з нововведень цьогорічного нацвідбору. За правилами, в ньому візьмуть участь артисти з лонгліста, які не потрапили до списку фіналістів за результатами прослуховування.
Опитування днями розпочнеться в мобільному застосунку "Дія". Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.
Усі пісні опублікували на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
За 11-те місце у фіналі національного відбору змагатимуться:
ANKA — "Палала"
Carpetman — Endless fight
KARYOTYPE — Sadness
KRYLATA — Queen
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHÉPA — SUPERNOVA
STASYA — Rika
SWOIIA — Little Angels
TESLENKO — Lights go up
Нагадаємо, раніше ми писали, що оголошені фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024.
Також ми писали, що Melovin пояснив, чому втретє пішов на Нацвідбір "Євробачення".
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