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Стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору Євробачення 2024

13 грудня 2023 15:40
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Стало відомо, коли відбудеться фінал нацвідбору Євробачення 2024
Кубок переможця Євробачення. Фото: instagram.com/eurovision
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Оголосили дату, коли українські артисти позмагаються за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024. Також оприлюднили  пісні дев'яти учасників із лонгліста, серед яких глядачі оберуть останнього фіналіста національного відбору. 

Про це повідомляє Суспільне Мовлення

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Як обрати останнього учасника

Організатори оголосили, що фінал Національного відбору на "Євробачення-2024" відбудеться 3 лютого 2024 року.  

Цьогоріч за право поїхати на "Євробачення-2024" змагатимуться 11 фіналістів. Якщо ж перших десять учасників обрали організатори, то за останнього в "Дії" голосуватимуть українці.

 

Суспільне Мовлення вже оприлюднило пісні дев'ятьох учасників із довгого списку, серед яких обиратимуть глядачі. 

Глядацьке онлайн-голосування, яке визначить ще одного учасника фіналу, — одне з нововведень цьогорічного нацвідбору. За правилами, в ньому візьмуть участь артисти з лонгліста, які не потрапили до списку фіналістів за результатами прослуховування.

Опитування днями розпочнеться в мобільному застосунку "Дія". Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Усі пісні опублікували на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

За 11-те місце у фіналі національного відбору змагатимуться:

ANKA — "Палала"
Carpetman — Endless fight
KARYOTYPE — Sadness
KRYLATA — Queen
PARFENIUK — "Серед вітрів"
SHÉPA — SUPERNOVA
STASYA — Rika
SWOIIA ​​— Little Angels
TESLENKO — Lights go up

Нагадаємо, раніше ми писали, що оголошені фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024

Також ми писали, що Melovin пояснив, чому втретє пішов на Нацвідбір "Євробачення". 

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