Стало известно, под каким номером выступит Украина на Евровидении
Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые в этом году будут представлять Украину на Евровидении-2024, выступят пятыми. Они аггитируют украинцев голосовать за своих.
Жеребьевка состоялась в прямом эфире на YouTube.
Jerry Heil и Alyona Alyona споют пятыми на Евровидении
Очередность выступлений звезд на песенном конкурсе Евровидения определялась во время жеребьевки. Украина получила номер 5.
"Теперь вы знаете! 7-го мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале Евровидения-2024!" — написали Jerry Heil и Alyona Alyona.
68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал — на 11 мая.
Порядок выступлений стран
- Кипр
- Сербия
- Литва
- Ирландия
- Украина
- Польша
- Хорватия
- Исландия
- Словения
- Финляндия
- Молдова
- Азербайджан
- Австралия
- Португалия
- Люксембург
Также в первом полуфинале выступят страны-основательницы "Евровидения" Великобритания и Германия, а также победительница в прошлом году Швеция.
Напомним, Израиль попал в скандал из-за политических контекстов в песне для Евровидения. Также у Украины появился сильнейший конкурент на конкурсе.
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