Стало известно, под каким номером выступит Украина на Евровидении

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые в этом году будут представлять Украину на Евровидении-2024, выступят пятыми. Они аггитируют украинцев голосовать за своих.

Жеребьевка состоялась в прямом эфире на YouTube.

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Очередность выступлений звезд на песенном конкурсе Евровидения определялась во время жеребьевки. Украина получила номер 5.

"Теперь вы знаете! 7-го мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале Евровидения-2024!" — написали Jerry Heil и Alyona Alyona.

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/



68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал — на 11 мая.

Порядок выступлений стран

Кипр Сербия Литва Ирландия Украина Польша Хорватия Исландия Словения Финляндия Молдова Азербайджан Австралия Португалия Люксембург

Также в первом полуфинале выступят страны-основательницы "Евровидения" Великобритания и Германия, а также победительница в прошлом году Швеция.

Напомним, Израиль попал в скандал из-за политических контекстов в песне для Евровидения. Также у Украины появился сильнейший конкурент на конкурсе.