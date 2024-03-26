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Стало известно, под каким номером выступит Украина на Евровидении

26 марта 2024 21:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стало известно, под каким номером выступит Украина на Евровидении
Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые в этом году будут представлять Украину на Евровидении-2024, выступят пятыми. Они аггитируют украинцев голосовать за своих.

Жеребьевка состоялась в прямом эфире на YouTube.

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Очередность выступлений звезд на песенном конкурсе Евровидения определялась во время жеребьевки. Украина получила номер 5.

"Теперь вы знаете! 7-го мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале Евровидения-2024!" — написали Jerry Heil и Alyona Alyona.

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/
Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/


68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал — на 11 мая.

Порядок выступлений стран

  1. Кипр
  2. Сербия
  3. Литва
  4. Ирландия
  5. Украина
  6. Польша
  7. Хорватия
  8. Исландия
  9. Словения
  10. Финляндия
  11. Молдова
  12. Азербайджан
  13. Австралия
  14. Португалия
  15. Люксембург

Также в первом полуфинале выступят страны-основательницы "Евровидения" Великобритания и Германия, а также победительница в прошлом году Швеция.

Напомним, Израиль попал в скандал из-за политических контекстов в песне для Евровидения. Также у Украины появился сильнейший конкурент на конкурсе.

Евровидение
Alyona Alyona
Украина
Jerry Heil
украинские звезды
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