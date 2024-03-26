Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні
Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні-2024, виступлять п'ятими. Вони закликають українців голосувати за своїх.
Жеребкування відбулось у прямому ефірі на YouTube.
Jerry Heil і Alyona Alyona заспівають п'ятими на Євробаченні
Черговість виступів зірок на пісенному конкурсі Євробачення визначалась під час жеребкування. Україна отримала номер 5.
"Тепер ви знаєте! 7го травня голосуйте за номер 5 в першому півфіналі Євробачення 2024!" — написали Jerry Heil і Alyona Alyona.
68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня.
Порядок виступів країн
- Кіпр
- Сербія
- Литва
- Ірландія
- Україна
- Польща
- Хорватія
- Ісландія
- Словенія
- Фінляндія
- Молдова
- Азербайджан
- Австралія
- Португалія
- Люксембург
Також у першому півфіналі виступлять країни-засновниці "Євробачення" Велика Британія та Німеччина, а також переможниця минулого року Швеція.
Нагадаємо, Ізраїль потрапив у скандал через політичні контексти у пісні для Євробачення. Також в України з'явився сильний конкурент на конкурсі.
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