Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні-2024, виступлять п'ятими. Вони закликають українців голосувати за своїх.

Жеребкування відбулось у прямому ефірі на YouTube.

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Черговість виступів зірок на пісенному конкурсі Євробачення визначалась під час жеребкування. Україна отримала номер 5.

"Тепер ви знаєте! 7го травня голосуйте за номер 5 в першому півфіналі Євробачення 2024!" — написали Jerry Heil і Alyona Alyona.

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/



68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня.

Порядок виступів країн

Кіпр Сербія Литва Ірландія Україна Польща Хорватія Ісландія Словенія Фінляндія Молдова Азербайджан Австралія Португалія Люксембург

Також у першому півфіналі виступлять країни-засновниці "Євробачення" Велика Британія та Німеччина, а також переможниця минулого року Швеція.

Нагадаємо, Ізраїль потрапив у скандал через політичні контексти у пісні для Євробачення. Також в України з'явився сильний конкурент на конкурсі.