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Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні

26 березня 2024 21:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стало відомо, під яким номером виступить Україна на Євробаченні
Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona, які цьогоріч представлятимуть Україну на Євробаченні-2024, виступлять п'ятими. Вони закликають українців голосувати за своїх.

Жеребкування відбулось у прямому ефірі на YouTube.

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Черговість виступів зірок на пісенному конкурсі Євробачення визначалась під час жеребкування. Україна отримала номер 5.

"Тепер ви знаєте! 7го травня голосуйте за номер 5 в першому півфіналі Євробачення 2024!" — написали Jerry Heil і Alyona Alyona.

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/
Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/


68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня.

Порядок виступів країн

  1. Кіпр
  2. Сербія
  3. Литва
  4. Ірландія
  5. Україна
  6. Польща
  7. Хорватія
  8. Ісландія
  9. Словенія
  10. Фінляндія
  11. Молдова
  12. Азербайджан
  13. Австралія
  14. Португалія
  15. Люксембург

Також у першому півфіналі виступлять країни-засновниці "Євробачення" Велика Британія та Німеччина, а також переможниця минулого року Швеція.

Нагадаємо, Ізраїль потрапив у скандал через політичні контексти у пісні для Євробачення. Також в України з'явився сильний конкурент на конкурсі.

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
українські зірки
конкурс

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