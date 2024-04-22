Стало известно, с кем встречается Мишель Андраде.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Стало известно, с кем встречается известная украинская певица Мишель Андраде. Звезда влюблена в мужчину, который старше ее и работает в банковской сфере.

Об этом сообщает известный блогер Богдан Беспалов.

Читайте также:

С кем встречается Мишель Андраде

По инсайдерской информации, певица встречается с мужчиной по имени Роман Бунич. Он работает в банковской сфере и занимает должность директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Креди Агриколь".

Блогер пишет о том, что ее любимый старше ее и имеет солидное состояние.

Новый избранник Мишель Андраде Роман Бунич. Фото: bespalovmedia.com.ua

Новый избранник Мишель Андраде Роман Бунич. Фото: bespalovmedia.com.ua

Новый избранник Мишель Андраде Роман Бунич. Фото: bespalovmedia.com.ua

Беспалов рассказывает, что избранник певицы ведет активный образ жизни и любит проводить время с друзьями.

Бунич не любит публичность, однако пара появлялась на общих фото известных украинцев, в частности, с дизайнером Екатериной Сильченко.

Мишель Андраде, Роман Бунич и Екатерина Сильченко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Скандальному блогеру удалось найти архивное видео с любимым звезды, где он рассказывает о выгодах автокредитования.

"Сейчас у исполнительницы жизни в стиле Золушки — любовь, забота, подарки, статный, интеллигентный и образованный мужчина. Наши искренние поздравления и уже пылаем от интриги, каким будет предложение руки и сердца", — говорится в сообщении.

Ранее Мишель Андраде рассказывала о том, что ее парень работает в банковской сфере, он достаточно творческий и им комфортно вдвоем. С любимым ее познакомила мама.

Напомним, ранее мы рассказывали, что артистка задумалась о своем возрасте и дала советы подписчикам. Также певица заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом.