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Старше ее и имеет солидное состояние — известный блогер "спалил" нового избранника Мишель Андраде

22 апреля 2024 13:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало известно, с кем встречается Мишель Андраде.
Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стало известно, с кем встречается известная украинская певица Мишель Андраде. Звезда влюблена в мужчину, который старше ее и работает в банковской сфере.

Об этом сообщает известный блогер Богдан Беспалов.

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С кем встречается Мишель Андраде

По инсайдерской информации, певица встречается с мужчиной по имени Роман Бунич. Он работает в банковской сфере и занимает должность директора департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров "Креди Агриколь".

Блогер пишет о том, что ее любимый старше ее и имеет солидное состояние.

Жених Мишель Андраде
Новый избранник Мишель Андраде Роман Бунич. Фото: bespalovmedia.com.ua
Новая любовь Мишель Андраде
Новый избранник Мишель Андраде Роман Бунич. Фото: bespalovmedia.com.ua
Жених Андраде
Новый избранник Мишель Андраде Роман Бунич. Фото: bespalovmedia.com.ua

Беспалов рассказывает, что избранник певицы ведет активный образ жизни и любит проводить время с друзьями.

Бунич не любит публичность, однако пара появлялась на общих фото известных украинцев, в частности, с дизайнером Екатериной Сильченко.

Новый избранник Мишель Андраде
Мишель Андраде, Роман Бунич и Екатерина Сильченко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Скандальному блогеру удалось найти архивное видео с любимым звезды, где он рассказывает о выгодах автокредитования.

"Сейчас у исполнительницы жизни в стиле Золушки — любовь, забота, подарки, статный, интеллигентный и образованный мужчина. Наши искренние поздравления и уже пылаем от интриги, каким будет предложение руки и сердца", — говорится в сообщении.

Ранее Мишель Андраде рассказывала о том, что ее парень работает в банковской сфере, он достаточно творческий и им комфортно вдвоем. С любимым ее познакомила мама.

Напомним, ранее мы рассказывали, что артистка задумалась о своем возрасте и дала советы подписчикам. Также певица заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом.

Мишель Андраде
банки
отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
любовь
Богдан Беспалов

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