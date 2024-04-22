Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Старший за неї та має солідні статки — відомий блогер "спалив" нового обранця Мішель Андраде arrow

Старший за неї та має солідні статки — відомий блогер "спалив" нового обранця Мішель Андраде

22 квітня 2024 13:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало відомо, з ким зустрічається Мішель Андраде — фото
Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Стало відомо, з ким зустрічається відома українська співачка Мішель Андраде. Зірка закохана у чоловіка, який старший за неї та працює у банківський сфері.

Про це повідомляє відомий блогер Богдан Беспалов.

Читайте також:

З ким зустрічається Мішель Андраде

За інсайдерською інформацією, співачка зустрічається із чоловіком на ім'я Роман Буніч. Він працює у банківській сфері та обіймає посаду директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів "Креді Агріколь". 

Блогер пише про те, що її коханий старший за неї та має солідні статки.

Наречений Мішель Андраде
Новий обранець Мішель Андраде Роман Буніч. Фото: bespalovmedia.com.ua
Нове кохання Мішель Андраде
Новий обранець Мішель Андраде Роман Буніч. Фото: bespalovmedia.com.ua
Наречений Андраде
Новий обранець Мішель Андраде Роман Буніч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Беспалов розповідає, що обранець співачки веде активний спосіб життя та любить проводити час із друзями.

Буніч не любить публічність, однак пара з'являлася на спільних фото відомих українців, зокрема із дизайнером Катериною Сільченко.

Новий обранець Мішель Андраде
Мішель Андраде, Роман Буніч та Катерина Сільченко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Скандальному блогеру вдалося знайти архівне відео із коханим зірки, де він розповідає про вигоди автокредитування.

"Нині у виконавиці життя в стилі Попелюшки — любов, турбота, подарунки, статний, інтелігентний та освічений чоловік. Наші щирі вітання і вже палаємо від інтриги, якою буде пропозиція руки та серця", — йдеться у повідомленні.

Раніше Мішель Андраде розповідала про те, що її хлопець працює у банківській сфері, він доволі творчий і їм комфортно вдвох. З коханим її познайомила мама.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що артистка задумалась про свій вік та дала поради підписникам. Також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.

Мішель Андраде
банки
відносини
шоу-бізнес
українські зірки
кохання
Богдан Беспалов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри