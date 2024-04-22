Стало відомо, з ким зустрічається Мішель Андраде — фото

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Стало відомо, з ким зустрічається відома українська співачка Мішель Андраде. Зірка закохана у чоловіка, який старший за неї та працює у банківський сфері.

Про це повідомляє відомий блогер Богдан Беспалов.

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З ким зустрічається Мішель Андраде

За інсайдерською інформацією, співачка зустрічається із чоловіком на ім'я Роман Буніч. Він працює у банківській сфері та обіймає посаду директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів "Креді Агріколь".

Блогер пише про те, що її коханий старший за неї та має солідні статки.

Новий обранець Мішель Андраде Роман Буніч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Новий обранець Мішель Андраде Роман Буніч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Новий обранець Мішель Андраде Роман Буніч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Беспалов розповідає, що обранець співачки веде активний спосіб життя та любить проводити час із друзями.

Буніч не любить публічність, однак пара з'являлася на спільних фото відомих українців, зокрема із дизайнером Катериною Сільченко.

Мішель Андраде, Роман Буніч та Катерина Сільченко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Скандальному блогеру вдалося знайти архівне відео із коханим зірки, де він розповідає про вигоди автокредитування.

"Нині у виконавиці життя в стилі Попелюшки — любов, турбота, подарунки, статний, інтелігентний та освічений чоловік. Наші щирі вітання і вже палаємо від інтриги, якою буде пропозиція руки та серця", — йдеться у повідомленні.

Раніше Мішель Андраде розповідала про те, що її хлопець працює у банківській сфері, він доволі творчий і їм комфортно вдвох. З коханим її познайомила мама.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що артистка задумалась про свій вік та дала поради підписникам. Також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.