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Стивен Кинг раскритиковал США за задержку помощи для Украины

14 апреля 2024 14:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стивен Кинг раскритиковал США за задержку помощи для Украины
Американский писатель Стивен Кинг. Фото: REUTERS
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский писатель Стивен Кинг высказался по поводу войны в Украине. Он заявил, что республиканцы откладывая рассмотрение пакета помощи Украине, буквально её убивают.

Об этом он написал в соцсети Х.

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Известный писатель подверг критике политику республиканцев в США и заявил, что задержка принятия пакета помощи Украине фактически "её убивает".

"Радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают Украину. Как сказал один консервативный комментатор-республиканец, "Путин, видимо, сам себя щипает"", — написал он в соцсетях.

Стивен Кинг раскритиковал правительство США
Стивен Кинг осудил республиканцев. Фото: twitter.com/stephenking/

После начала полномасштабного вторжения РФ "король ужасов" поддержал Украину и разорвал все контракты с российскими издательствами.

Стивен Кинг поддерживает украинцев
Американский писатель Стивен Кинг. Фото: twitter.com/stephenking/

Он также неоднократно надевал одежду с украинской патриотической символикой и заявлял, что Путин должен прекратить бессмысленную войну и уйти в отставку.

Напомним, мы ранее писали, что Барбара Стрейзанд поддержала украинцев и обратилась в Конгресс. Также звезда сериала "Беверли-Гиллз" призвала помочь украинцам.

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