Стівен Кінг розкритикував США за затримку допомоги для України
Відомий американський письменник Стівен Кінг висловився з приводу війни в Україні. Він заявив, що республіканці, відкладаючи розгляд пакета допомоги Україні, буквально її вбивають.
Про це він написав у соцмережі Х.
Стівен Кінг засудив дії республіканців
Відомий письменник розкритикував політику республіканців у США та заявив, що затримка прийняття пакета допомоги Україні фактично "її вбиває".
"Радикальні республіканці в Палаті представників фактично вбивають Україну. Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, "Путін, мабуть, щипає сам себе"", — написав він у соцмережах.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ "король жахів" підтримав Україну та розірвав усі контракти із російськими видавництвами.
Він також неодноразово вдягав одяг із українською патріотичною символікою та заявляв про те, що Путін має припинити безглузду війну та піти у відставку.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Барбара Стрейзанд підтримала українців та звернулась до Конгресу. Також зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям.
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