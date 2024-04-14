Стівен Кінг розкритикував США за затримку допомоги для України

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: REUTERS

Відомий американський письменник Стівен Кінг висловився з приводу війни в Україні. Він заявив, що республіканці, відкладаючи розгляд пакета допомоги Україні, буквально її вбивають.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Відомий письменник розкритикував політику республіканців у США та заявив, що затримка прийняття пакета допомоги Україні фактично "її вбиває".

"Радикальні республіканці в Палаті представників фактично вбивають Україну. Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, "Путін, мабуть, щипає сам себе"", — написав він у соцмережах.

Стівен Кінг засудив республіканців. Фото: twitter.com/stephenking/

Після початку повномасштабного вторгнення РФ "король жахів" підтримав Україну та розірвав усі контракти із російськими видавництвами.

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: twitter.com/stephenking/

Він також неодноразово вдягав одяг із українською патріотичною символікою та заявляв про те, що Путін має припинити безглузду війну та піти у відставку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Барбара Стрейзанд підтримала українців та звернулась до Конгресу. Також зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям.