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Стрейчинг и чаны — Дорофеева показала, как отдыхает с Кацуриным

20 ноября 2023 18:27
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Стрейчинг и чаны - Дорофеева показала, как отдыхает с Кацуриным
Михаил Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Надя Дорофеева отдыхает со своим мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах.

Кадрами романтического отдыха вдвоем супруги делятся в Instagram.

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У Нади Дорофеевой небольшой перерыв между концертами в своем туре по Украине, поэтому она отправилась вместе с мужем на отдых в Карпаты.

Певица счастлива, что наконец-то может отдохнуть и провести время с мужем, поэтому делится приятными моментами у себя в сторис. Поселились они в настоящей деревенской хижине в горах и ведут хозяйство своими силами, наслаждаясь временем друг с другом.

 

Надя Дорофеева
Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Она рассказала и показала, что один из вечеров они провели в горячем чане на улице с видом на заснеженные Карпаты.

 

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Также Надя рассказала, что в отпуске они не только едят, но и занимаются спортом. Звезда показала видео их с Кацуриным домашней тренировки по стрейчингу.

 

Надя Дорофеева и Кацурин
Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva
Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Но певица даже на отдыхе не может полностью забыть о работе. Неожиданно Дорофеевой понадобилось записать фрагмент новой песни, для чего они в сельской хижине создали импровизированную студию, в которой Надя удачно поработала.

 

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva
Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, Дорофеева показала, как проводит отпуск вместе с Кацуриным в Карпатах.

Также мы писали, что Дорофеева показала, как проводит время с любимым в загородном комплексе.

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