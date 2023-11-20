Стрейчинг и чаны — Дорофеева показала, как отдыхает с Кацуриным

Михаил Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева отдыхает со своим мужем Михаилом Кацуриным в Карпатах.

Кадрами романтического отдыха вдвоем супруги делятся в Instagram.

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У Нади Дорофеевой небольшой перерыв между концертами в своем туре по Украине, поэтому она отправилась вместе с мужем на отдых в Карпаты.

Певица счастлива, что наконец-то может отдохнуть и провести время с мужем, поэтому делится приятными моментами у себя в сторис. Поселились они в настоящей деревенской хижине в горах и ведут хозяйство своими силами, наслаждаясь временем друг с другом.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Она рассказала и показала, что один из вечеров они провели в горячем чане на улице с видом на заснеженные Карпаты.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Также Надя рассказала, что в отпуске они не только едят, но и занимаются спортом. Звезда показала видео их с Кацуриным домашней тренировки по стрейчингу.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Но певица даже на отдыхе не может полностью забыть о работе. Неожиданно Дорофеевой понадобилось записать фрагмент новой песни, для чего они в сельской хижине создали импровизированную студию, в которой Надя удачно поработала.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, Дорофеева показала, как проводит отпуск вместе с Кацуриным в Карпатах.

Также мы писали, что Дорофеева показала, как проводит время с любимым в загородном комплексе.