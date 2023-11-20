Стрейчинг і чани — Дорофєєва показала, як відпочиває з Кацуріним

Михайло Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва відпочиває зі своїм чоловіком Михайлом Кацуріним у Карпатах.

Кадрами романтичного відпочинку удвох подружжя ділиться в Instagram.

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Надя Дорофєєва має невелику перерву між концертами у своєму турі Україною, тож вирушила разом зі своїм чоловіком на відпочинок у Карпати.

Співачка щаслива, що нарешті може відпочити і провести час з чоловіком, тож ділиться приємними моментами у себе в сторіс. Поселилися вони у справжній сільській хатині у горах і ведуть господарство самотужки, насолоджуючись часом одне з одним.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Вона розповіла і показала, що один з вечорів вони провели у гарячому чані на вулиці з видом на засніжені Карпати.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Також Надя розповіла, що у відпустці вони не тільки їдять, а й займаються спортом. Зірка показала відео їх з Кацуріним домашнього тренування зі стрейчінгу.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Але співачка навіть на відпочинку не може повністю забути про роботу. Неочікувано Дорофєєвій знадобилося записати фрагмент нової пісні, для чого у сільській хатині вони створили імпровізовану студію, у якій Надя вдало попрацювала.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, Дорофєєва показала, як проводить відпустку разом з Кацуріним в Карпатах.

Також ми писали, що Дорофєєва показала, як проводить час з коханим у заміському комплексі.