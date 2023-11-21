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Сцены из Эмбер Герд вырезали из трейлера нового Аквамена на фоне скандала с судом с Деппом

21 ноября 2023 11:52
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Сцены из Эмбер Герд вырезали из трейлера нового Аквамена, на фоне скандала с судом с Деппом
Эмбер Герд. Фото: instagram.com/aquamanmovie
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Эмбер Герд полностью "вырезали" из трейлера новой части "Аквамен и потерянное царство", который выйдет на украинские экраны 21 декабря. Скорее всего, сцены с Герд в фильме сократили еще больше из-за скандала вокруг ее судебной волокиты с экс-мужем Джонни Деппом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Еще в 2018 году, когда только вышла первая часть фильма "Аквамен", было принято решение убрать Эмбер Герд из фильма из-за "отсутствия химии" между ней и исполнителем главной роли Джейсоном Момоа.

Эмбер играет в картине жену Аквамена — Мэру. Она дочь царя Нерея, которая может контролировать воду с помощью своего ума и общаться с другими атлантами по телепатическому пути.

 

аквамен
Фото из фильма "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Однако тогда Херд встречалась с миллиардером Илоном Маском, который написал письмо с угрозами в кинокомпанию Warner Bros. Он угрожал уничтожить их, если Эмбер не будет играть во второй части фильма.

 

Эмбер Герд и Илон Маск
Эмбер Герд и Илон Маск. Фото Instagram: Elon Musk

Именно поэтому актриса должна появиться во второй части. Однако после того, как Джонни Депп выиграл суд над ней, его поклонники создали петицию с требованием убрать Эмбер из продолжения фильма. Петиция набрала более 2,3 миллионов подписей.

 

Эмбер Герд
Фото из фильма "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Однако избавиться от Эмбер не удалось и на этот раз: она начала заявлять о плохом отношении к ней на съемочной площадке и якобы, что ее коллега Джейсон Момоа специально одевался как Джонни Депп, чтобы нервировать ее.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чтобы избежать очередного скандала, сцены с Эмбер Герд якобы оставили в фильме, но должны были сократить.

Однако в трейлере к фильму героиня Эмбер — Мэра совсем не появилась. Поговаривают, что, возможно, и в самом фильме ее не будет.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ узнали, как Илон Маск сохранил роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена".

Также мы писали, что бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Герд, вслед за ним возвращается в кино.

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