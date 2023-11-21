Сцены из Эмбер Герд вырезали из трейлера нового Аквамена на фоне скандала с судом с Деппом
Эмбер Герд полностью "вырезали" из трейлера новой части "Аквамен и потерянное царство", который выйдет на украинские экраны 21 декабря. Скорее всего, сцены с Герд в фильме сократили еще больше из-за скандала вокруг ее судебной волокиты с экс-мужем Джонни Деппом.
Об этом пишет Daily Mail.
Не факт, что покажут
Еще в 2018 году, когда только вышла первая часть фильма "Аквамен", было принято решение убрать Эмбер Герд из фильма из-за "отсутствия химии" между ней и исполнителем главной роли Джейсоном Момоа.
Эмбер играет в картине жену Аквамена — Мэру. Она дочь царя Нерея, которая может контролировать воду с помощью своего ума и общаться с другими атлантами по телепатическому пути.
Однако тогда Херд встречалась с миллиардером Илоном Маском, который написал письмо с угрозами в кинокомпанию Warner Bros. Он угрожал уничтожить их, если Эмбер не будет играть во второй части фильма.
Именно поэтому актриса должна появиться во второй части. Однако после того, как Джонни Депп выиграл суд над ней, его поклонники создали петицию с требованием убрать Эмбер из продолжения фильма. Петиция набрала более 2,3 миллионов подписей.
Однако избавиться от Эмбер не удалось и на этот раз: она начала заявлять о плохом отношении к ней на съемочной площадке и якобы, что ее коллега Джейсон Момоа специально одевался как Джонни Депп, чтобы нервировать ее.
Чтобы избежать очередного скандала, сцены с Эмбер Герд якобы оставили в фильме, но должны были сократить.
Однако в трейлере к фильму героиня Эмбер — Мэра совсем не появилась. Поговаривают, что, возможно, и в самом фильме ее не будет.
Напомним, ранее мы писали, что СМИ узнали, как Илон Маск сохранил роль Эмбер Херд в продолжении "Аквамена".
Также мы писали, что бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Герд, вслед за ним возвращается в кино.
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