Сцени з Ембер Герд вирізали з трейлеру нового Аквамена, на тлі скандалу з судом з Деппом

Ембер Герд. Фото: instagram.com/aquamanmovie

Ембер Герд повністю "вирізали" з трейлера до нової частини "Аквамен і Загублене Королівство", який вийде на українські екрани 21-го грудня. Найімовірніше, сцени з Герд у фільмі скоротили ще більше через скандал навколо її судової тяганини з ексчоловіком Джонні Деппом.

Про це пише Daily Mail.

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Ще у 2018 році, коли тільки вийшла перша частина фільму "Аквамен", було прийнято рішення прибрати Ембер Герд з фільму через "відсутність хімії" між нею і виконавцем головної ролі Джейсоном Момоа.

Ембер грає у картині дружину Аквамена — Меру. Вона донька царя Нерея, яка може контролювати воду за допомогою свого розуму та спілкуватися з іншими атлантами телепатичним шляхом.

Кадр з фільму "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Проте тоді Херд зустрічалася з мільярдером Ілоном Маском, який написав листа з погрозами у кінокомпанію Warner Bros. Він погрожував знищити їх, якщо Ембер не гратиме у другій частині фільму.

Ембер Герд і Ілон Маск. Фото Instagram: Elon Musk

Саме тому акторка мала зявитися у другій частині. Проте після того, як Джонні Депп виграв суд над нею, його шанувальники створили петицію з вимогою прибрати Ембер із продовження фільму. Петиція набрала понад 2,3 мільйона підписів.

Кадр з фільму "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Проте позбавитися від Ембер не вдалося і цього разу: вона почала заявляти про погане ставлення до неї на знімальному майданчику іі нібито, що її колега Джейсон Момоа спеціально одягався як Джонні Депп, щоб нервувати її.

Щоб уникнути чергового скандалу, сцени з Ембер Герд нібито залишили у фільмі, але мали скоротити.

Проте у трейлері до фільму героїня Ембер — Мера зовсім не з'явилася. Подейкують, що можливо і у самому фільмі її не буде.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ дізналися, як Ілон Маск зберіг роль Ембер Херд у продовженні "Аквамена".

Також ми писали, що колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Герд, слідом за ним повертається в кіно.