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Сцени з Ембер Герд вирізали з трейлеру нового Аквамена на тлі скандалу з судом з Деппом

21 листопада 2023 11:52
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Сцени з Ембер Герд вирізали з трейлеру нового Аквамена, на тлі скандалу з судом з Деппом
Ембер Герд. Фото: instagram.com/aquamanmovie
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ембер Герд повністю "вирізали" з трейлера до нової частини "Аквамен і Загублене Королівство", який вийде на українські екрани 21-го грудня. Найімовірніше, сцени з Герд у фільмі скоротили ще більше через скандал навколо її судової тяганини з ексчоловіком Джонні Деппом.

Про це пише Daily Mail.

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Ще у 2018 році, коли тільки вийшла перша частина фільму "Аквамен", було прийнято рішення прибрати Ембер Герд з фільму через "відсутність хімії" між нею і виконавцем головної ролі Джейсоном Момоа.

Ембер грає у картині дружину Аквамена — Меру. Вона донька царя Нерея, яка може контролювати воду за допомогою свого розуму та спілкуватися з іншими атлантами телепатичним шляхом.

 

аквамен
Кадр з фільму "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Проте тоді Херд зустрічалася з мільярдером Ілоном Маском, який написав листа з погрозами у кінокомпанію Warner Bros. Він погрожував знищити їх, якщо Ембер не гратиме у другій частині фільму. 

 

Ембер Герд і Ілон Маск
Ембер Герд і Ілон Маск. Фото Instagram: Elon Musk

Саме тому акторка мала зявитися у другій частині. Проте після того, як Джонні Депп виграв суд над нею, його шанувальники створили петицію з вимогою прибрати Ембер із продовження фільму. Петиція набрала понад 2,3 мільйона підписів.

 

Ембер Герд
Кадр з фільму "Аквамен". Фото: Warner Bros.

Проте позбавитися від Ембер не вдалося і цього разу: вона почала заявляти про погане ставлення до неї на знімальному майданчику іі нібито, що її колега Джейсон Момоа спеціально одягався як Джонні Депп, щоб нервувати її. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amber Heard (@amberheard)

Щоб уникнути чергового скандалу, сцени з Ембер Герд нібито залишили у фільмі, але мали скоротити. 

Проте у трейлері до фільму героїня Ембер — Мера зовсім не з'явилася. Подейкують, що можливо і у самому фільмі її не буде. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ дізналися, як Ілон Маск зберіг роль Ембер Херд у продовженні "Аквамена". 

Також ми писали, що колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Герд, слідом за ним повертається в кіно. 

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