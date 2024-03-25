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Супермодель 90-х Синди Кроуфорд соблазнительно обнажила ножки в новой фотосессии

25 марта 2024 12:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Супермодель 90-х Синди Кроуфорд соблазнительно обнажила ножки в новой фотосессии
Американская супермодель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала подтянутую фигуру для модного глянца Remix Magazine. Звезда позировала в брендовой одежде Gucci.

Соответствующие фотографии появились в Instagram .

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Звездная супермодель примеряла на чёрный купальник бордовую куртку от люксового бренда Gucci. Съемки происходили на солнечном побережье Майами.

58-летняя модель в фотосессии для популярного глянца обнажила стройные ножки, сидя на пирсе частного пляжа. Образ звезды дополняла укладка с объемными локонами и естественный макияж, удачно подчеркивавший её черты лица.

"Любимица Америки и супермодель OG Синди Кроуфорд — звезда мартовской обложки Remix Magazine! Снятая на частном пляже возле Майами, Синди соответствовала своему легендарному статусу. Она вечно сияет", — пишет издание.

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Супермодель Синди Кроуфорд позировала для глянца. Фото: instagram.com/remixmagazine/

Несмотря на свой возраст, Кроуфорд регулярно снимается для известных глянцев. Ее 22-летняя дочь Кайя так же, как и мама, строит карьеру супермодели. Она давно украшает обложки журналов и позирует на модных показах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaia (@kaiagerber)

Девушка также попробовала для себя роль актрисы и сыграла в сериале "Палм-Рояль".

Напомним, мы ранее писали, что Сальма Гаек поразила ярким образом в компании мужчину-миллиардера на показе Gucci. Также мы писали, что Armani эффектно представил новую звездную коллекцию.

пляж
одежда
Синди Кроуфорд
шоу-бизнес
модель
зарубежные звезды
известные бренды

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