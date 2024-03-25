Супермодель 90-х Синди Кроуфорд соблазнительно обнажила ножки в новой фотосессии

Американская супермодель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/

Американская супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала подтянутую фигуру для модного глянца Remix Magazine. Звезда позировала в брендовой одежде Gucci.

Соответствующие фотографии появились в Instagram .

Читайте также:

Синди Кроуфорд примерила одежду Gucci для модного глянца

Звездная супермодель примеряла на чёрный купальник бордовую куртку от люксового бренда Gucci. Съемки происходили на солнечном побережье Майами.

58-летняя модель в фотосессии для популярного глянца обнажила стройные ножки, сидя на пирсе частного пляжа. Образ звезды дополняла укладка с объемными локонами и естественный макияж, удачно подчеркивавший её черты лица.

"Любимица Америки и супермодель OG Синди Кроуфорд — звезда мартовской обложки Remix Magazine! Снятая на частном пляже возле Майами, Синди соответствовала своему легендарному статусу. Она вечно сияет", — пишет издание.

Супермодель Синди Кроуфорд позировала для глянца. Фото: instagram.com/remixmagazine/

Несмотря на свой возраст, Кроуфорд регулярно снимается для известных глянцев. Ее 22-летняя дочь Кайя так же, как и мама, строит карьеру супермодели. Она давно украшает обложки журналов и позирует на модных показах.

Девушка также попробовала для себя роль актрисы и сыграла в сериале "Палм-Рояль".

Напомним, мы ранее писали, что Сальма Гаек поразила ярким образом в компании мужчину-миллиардера на показе Gucci. Также мы писали, что Armani эффектно представил новую звездную коллекцию.