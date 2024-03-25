Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд спокусливо оголила ніжки у новій фотосесії
Американська супермодель Сінді Кроуфорд продемонструвала підтягнуту фігуру для модного глянцю Remix Magazine. Зірка позувала у брендовому одязі Gucci.
Відповідні світлини з'явились в Instagram.
Сінді Кроуфорд приміряла одяг Gucci для модного глянцю
Зіркова супермодель приміряла на чорний купальник бордову куртку від люксового бренду Gucci. Зйомки відбувалися на сонячному узбережжі Маямі.
58-річна модель у фотосесії для популярного глянцю оголила стрункі ніжки, сидячи на пірсі приватного пляжу. Образ зірки доповнювала укладка з об'ємними локонами та природний макіяж, який вдало підкреслював її риси обличчя.
"Улюблениця Америки та супермодель OG Сінді Кроуфорд — зірка березневої обкладинки Remix Magazine! Знята на приватному пляжі біля Маямі, Сінді відповідала своєму легендарному статусу. Вона вічно сяє", — пише видання.
Попри свій вік Кроуфорд регулярно знімається для відомих глянців. Її 22-річна донька Кайя так само як і мама будує кар'єру супермоделі. Вона вже давно прикрашає обкладинки журналів та позує на модних показах.
Дівчина також спробувала для себе роль акторки та зіграла у серіалі "Палм-Рояль".
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