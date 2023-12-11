Супермодель Адриана Лима впервые снялась для глянца на волне слухов о пластике

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адриана Лима снялась для декабрьского номера журнала Harpers Bazaar Arabia. Красавица рассказала о возвращении в модную индустрию, критике своей внешности и воспитании пятерых детей.

Об этом пишет Harpers Bazaar Arabia.

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42-летняя Адриана Лима утверждает, что ее "настоящее возвращение состоится в 2024 году".

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

"Мне кажется, что произошло возвращение супермоделей. В последнее время я часто вижу моделей не только 2000-х, но и 80-х и 90-х годов, и мне кажется, что это замечательно", — говорит звезда.

Недавно Адриана столкнулась с осуждением своей внешности, когда появилась на премьере фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Модели приписали злоупотребление пластической хирургией.

"Меня это совсем не беспокоит. Я очень сильная, и, честно говоря, я посмотрела на себя перед выходом и почувствовала себя отлично. Я была со своими детьми, и они смотрели на меня и говорили: "Мама! Ты выглядишь так прекрасно!" — рассказала Лима.

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель заметила, что была очень удивлена, когда посмотрела фотографии того вечера.

"Я была в шоке, когда увидела их. Я подумала: "Это не я". Но я не обиделась — мне было смешно. Дело в том, что мне не 16 лет. Я начала работать моделью в 16, но мне уже никогда не будет 16. Мне 42, и я самая счастливая из всех, счастливая с самой собой. Я принимаю свой возраст и не собираюсь ни для кого меняться", — рассказала знаменитость.

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адриана Лима. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Адриана воспитывает пятерых детей: дочерей Валентину и Сиенну от бывшего мужа Марка Ярича, годовалого сына Циана от партнера Андре Леммерса и двух его детей от предыдущих отношений. Модель признается, что ей нравится вести "обычную" жизнь. Лима отмечает, что у нее практически нет свободного времени на себя, а расслабиться, чтобы посмотреть фильм, она может себе позволить только в самолете.

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