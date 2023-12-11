Супермодель Адріана Ліма вперше знялась для глянцю на хвилі чуток про пластику

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адріана Ліма знялась для грудневого номера журналу Harpers Bazaar Arabia. Красуня розповіла про повернення в модну індустрію, критику своєї зовнішності та виховання п'ятьох дітей.

Про це пише Harpers Bazaar Arabia.

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42-річна Адріана Ліма стверджує, що її "справжнє повернення відбудеться 2024 року".

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

"Мені здається, що відбулося повернення супермоделей. Останнім часом я часто бачу моделей не лише 2000-х, а й 80-х та 90-х років, і мені здається, що це чудово", — говорить зірка.

Нещодавно Адріана зіткнулася із засудженням своєї зовнішності, коли з'явилася на прем'єрі фільму "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв". Моделі приписали зловживання пластичною хірургією.

"Мене це зовсім не турбує. Я дуже сильна, і, чесно кажучи, я подивилася на себе перед виходом і відчула себе чудово. Я була зі своїми дітьми, і вони дивилися на мене і казали: "Мамо! Ти виглядаєш так чудово!" — розповіла Ліма.

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель зауважила, що була дуже здивована, коли подивилася фотографії того вечора.

"Я була в шоці, коли побачила їх. Я подумала: "Це не я". Але я не образилася — мені було смішно. Річ у тім, що мені не 16 років. Я почала працювати моделлю у 16, але мені вже ніколи не буде 16. Мені 42, і я найщасливіша з усіх, щаслива з самою собою. Я приймаю свій вік і не збираюся ні для кого змінюватися", — розповіла знаменитість.

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Модель Адріана Ліма. Фото: instagram.com/oliviaphillipsbazaar/

Адріана виховує п'ятьох дітей: дочок Валентину та Сієнну від колишнього чоловіка Марка Ярича, однорічного сина Ціана від партнера Андре Леммерса та двох його дітей від попередніх стосунків. Модель зізнається, що їй подобається вести "звичайне" життя. Ліма зазначає, що вона практично не має вільного часу на себе, а розслабитися, щоб подивитися фільм, вона може собі дозволити тільки в літаку.

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