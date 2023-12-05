Сумеркам 15 лет — как изменилась жизнь героев фэнтези о вампирах и оборотнях

Актеры Тейлор Лотнер, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в фильме "Сумерки". Фото: Pinterest

В 2008 году люди в мире впервые увидели американский романтический фильм под названием "Сумерки". Сюжет этого фэнтези очень увлек зрителей, особенно, молодых девушек, а его герои получили большую популярность благодаря невероятной актерской игре.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились главные герои фильма "Сумерки" за 15 лет.

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Кристен Стюарт

Известная американская актриса стала очень популярной именно благодаря роли молодой девушки по имени Белла Свон, когда ей было 17 лет. Стоит отметить, что до начала съемок "Сумерки" Кристен Стюарт уже имела актерскую карьеру и сыграла в десяти разных картинах.

Кстати, на роль Беллы претендовала также актриса Дженнифер Лоуренс, впрочем, Кристен смогла превзойти ее. Сейчас актриса известна не только своими успешными ролями в кино, но и скандальными подробностями личной жизни.

Так, в 2016 году актриса официально объявила о том, что у нее нетрадиционная ориентация. Известно, что она была в отношениях с дизайнером Алишей Каргайл, французской актрисой Соко и моделью Стеллой Максвелл.

Кристен Стюарт в роли Беллы Свон и в 2023 году. Фото: Pinterest

Роберт Паттинсон

Британский актер и фотомодель Роберт Паттинсон в 2009 году начал встречаться со своей коллегой по фильму Кристен Стюарт. Но в 2012 году они разошлись из-за того, что актриса закрутила роман с режиссером Рупертом Сандерсом.

Поэтому исполнитель главной роли молодого парня-вампира Эдварда Каллена решил полностью загрузить себя работой. Он сыграл успешные роли, но наибольшее количество отзывов Роберт получил за игру в фильме Кристофера Нолана "Аргумент".

Если говорить о личной жизни актера, то в 2018 году он начал встречаться с британской актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус, с которой вместе до сих пор.

Роберт Паттинсон в роли Эдварда Каллена и сегодня со своей любимой. Фото: Pinterest

Тейлор Лотнер

Американский актер Тейлор Лотнер получил одну из ключевых ролей парня-оборотня по имени Джейкоб Блэк в фильме "Сумерки" еще в 16 лет. Но перед началом съемок актера попросили как можно скорее нарастить мышцы в тренажерном зале.

После окончания съемок у Тейлора не только исчез пресс, но и резко упала карьера. Лишь в 2016 году американский актер Тейлор Лотнер снялся в картине под названием "Королевы крика".

Что касается личной жизни, то в 2009 году актер начал встречаться со своей коллегой из фильма "День Святого Валентина" Тейлор Свифт, а вот в 2022 году женился на Тейлор Доум.

Тейлор Лотнер в роли Джейкоба Блэка и сегодня. Фото: VGT TV

Анна Кендрик

Актриса Анна Кендрик получила безумную популярность после того, как сыграла лучшую подругу Беллы Джессику Стэнли. После этого она получила номинации на премиях "Оскар" и "Золотой глобус". Также Анна сыграла в таких фильмах, как:

Идеальный голос

Чем дальше в лес…

Мой парень — киллер

Расплата

Простая просьба

Известно, что у актрисы сейчас нет мужа. В 2020 году Анна встречалась с актером Биллом Хейдером, с которым разошлась в 2022 году.

Анна Кендрик в роли Джессики Стэнли и сегодня. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как выглядит сейчас герой фильма "Сумерки" Джексон Ретбоун.

Ранее мы рассказывали о том, что актер из фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на медсестре Тейлор Доум.

Также мы сообщали о том, что главная героиня "Сумерок" Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой.