Сутінкам 15 років — як змінилося життя героїв фентезі про вампірів і перевертнів

Актори Тейлор Лотнер, Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон у фільмі "Сутінки". Фото: Pinterest

У 2008 році люди у світі вперше побачили американський романтичний фільм під назвою "Сутінки". Сюжет цього фентезі дуже захопив глядачів, особливо, молодих дівчат, а його герої отримали велику популярність завдяки неймовірній акторській грі.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися головні герої фільму "Сутінки" за 15 років.

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Крістен Стюарт

Відома американська акторка стала дуже популярною саме завдяки ролі молодої дівчини на ім’я Белла Свон, коли їй було 17 років. Варто зазначити, що до початку зйомок "Сутінок" Крістен Стюарт вже мала акторську кар’єру і зіграла у десятьох різних картинах.

До речі, на роль Белли претендувала також акторка Дженніфер Лоуренс, втім, Крістен змогла перевершити її. Зараз акторка відома не лише своїми успішними ролями в кіно, а й скандальними подробицями особистого життя.

Так, у 2016 році акторка офіційно оголосила про те, що вона має нетрадиційну орієнтацію. Відомо, що вона була у стосунках з дизайнеркою Алішею Каргайл, французькою акторкою Соко і моделлю Стеллою Максвелл.

Крістен Стюарт у ролі Белли Свон і у 2023 році. Фото: Pinterest

Роберт Паттінсон

Британський актор і фотомодель Роберт Паттінсон у 2009 році почав зустрічатися зі своєю колегою по фільму Крістен Стюарт. Але у 2012 році вони розійшлися через те, що акторка закрутила роман з режисером Рупертом Сандерсом.

Через це виконавець головної ролі молодого хлопця-вампіра Едварда Каллена вирішив повністю завантажити себе роботою. Він зіграв успішні ролі, але найбільшу кількість відгуків Роберт отримав за гру у фільмі Крістофера Нолана "Аргумент".

Якщо говорити про особисте життя актора, то у 2018 році він почав зустрічатися з британською акторкою та моделлю Сьюкі Уотерхаус, з якою разом і досі.

Роберт Паттінсон у ролі Едварда Каллена і сьогодні зі своєю коханою. Фото: Pinterest

Тейлор Лотнер

Американський актор Тейлор Лотнер отримав одну з ключових ролей хлопця-перевертня на ім’я Джейкоб Блек у фільмі "Сутінки" ще у 16 років. Але перед початком зйомок актора попросили якомога скоріше наростити м’язи у тренажерній залі.

Після закінчення зйомок у Тейлора не тільки зник прес, а й різко впала кар’єра. Лише у 2016 році американський актор Тейлор Лотнер знявся у картині під назвою "Королеви крику".

Що стосується особистого життя, то у 2009 році актор почав зустрічатися з зі своєю колегою з фільму "День Святого Валентина" Тейлор Свіфт, а ось у 2022 році одружився з Тейлор Доум.

Тейлор Лотнер у ролі Джейкоба Блека і сьогодні. Фото: VGT TV

Анна Кендрік

Акторка Анна Кендрік отримала шалену популярність після того, як зіграла найкращу подругу Белли Джессіку Стенлі. Після цього вона отримала номінації на преміях "Оскар" та "Золотий Глобус". Також Анна зіграла у таких фільмах, як:

Ідеальний голос

Чим далі в ліс…

Мій хлопець — кілер

Розплата

Просте прохання

Відомо, що в акторки зараз немає чоловіка. У 2020 році Анна зустрічалася з актором Біллом Хейдером, з яким розійшлася у 2022 році.

Анна Кендрік у ролі Джессіки Стенлі і сьогодні. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, який вигляд зараз має герой фільму "Сутінки" Джексон Ретбоун.

Раніше ми розповідали про те, що актор з фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер одружився з медсестрою Тейлор Доум.

Також ми повідомляли про те, що головна героїня "Сутінок" Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною.