Сочельник — первые поздравления с Рождеством от украинских знаменитостей

Актриса Наталья Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Сочельник — традиционная составляющая Рождества у украинцев. С появлением первой звезды на небе, 24 декабря, и начинается празднование. Семьи собираются за столом и прославляют рождение Иисуса Христа.

Новини.LIVE собрал подборку поздравлений украинских знаменитостей в соцсетях.

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Многодетный отец с женой Кристиной и тремя сыновьями опубликовали трогательное видео с поцелуями на фоне своей новогодней елки.

"С Рождеством Христовым! Победы Украины, мира, согласия и любви каждой украинской семье Сегодня Сочельник и наша семья загадали одно общее украинское желание. Христос ся Рождает! Славим Его", — написала звездная семья.

Потап

Рэпер сейчас в столице Соединенного Королевства. По поводу Рождества он опубликовал немалый текст на английском, но в комментариях не добавил перевод на украинский. Он отметил, что Лондон — родина культовых групп и легендарных артистов, всегда был центром музыкального творчества и инноваций.

"Встреча Рождества, пусть гармоничные голоса и возвышенные мелодии талантливых музыкантов Украины перенесут нас в мир тепла и радости. Независимо от того, бродите ли вы по живописным улицам Лондона или наслаждаетесь искренними украинскими мелодиями, эта праздничная пора напоминает нам нас всех, разрушает барьеры и создает вечные воспоминания".

Сергей Бабкин

"Я еще с детства верю, что в ночь накануне Рождества исполняются желания. В эту тихую и святую ночь давайте загадать одно самое заветное желание на всех — скорейшей победы! Друзья, пусть ваши родные и близкие будут здоровы, миру вашим семьям. С праздником! Христос рождается! Славим его!".

Павел Зибров

Народный артист Украины опубликовал фрагмент своей композиции "Новорічна ніч", которая, по его словам, полна невероятным теплом и глубоким смыслом для настроения.

"Друзья, поздравляю с грядущим Рождеством и Новым Годом! Пусть в ваших домах всегда царит благополучие, достаток и семейный уют, а в сердце — любовь и взаимопонимание! Цените все то, что у вас есть, извините за душевное тепло, поддерживайте нашу страну! Низкий поклон, каждому, кто защищает нашу землю. Крепкого здоровья, мирного неба и победы".

Вера Брежнева (VERA)

Виктор Павлик

Макс Барских

По случаю новогодних праздников артист с командой подготовили для поклонников подарок — рождественскую версию трека "Все можливо", которую уже в полночь можно прослушать на всех стриминговых платформах.

"Пусть "Все можливо" станет для вас мантрой и поможет в осуществлении заветных мечтаний и желаний, одно из которых у нас общее! Вместе к победе и тихому Рождеству", — написал Макс.

Тимур Мирошниченко

Олег Скрипка (группа "Воплі Відоплясова")

"Поздравляю с Рождеством, дорогие! Желаю любви, добра и счастья, крепкого здоровья и всех благ. Пусть оправдаются все надежды и исполнятся заветные мечты! Христос ся Рождает".

Наталья Денисенко

"Мы возвращаемся к своим традициям. Теперь уже празднуем Рождество вместе со всем миром. Кутья, 12 блюд, колядки — это все было у меня и в детстве, хочется сохранить это все и для своей семьи. Но сегодня я буду играть спектакль, для вас дорогие зрители. Но по возвращении домой — обязательно будет празднование. И на следующий день тоже".

Напомним, ранее мы писали подборку фильмов от Netflix о Рождестве. Также мы рассказывали, что народный синоптик Диденко предупредила о резких изменениях в рождественской погоде.