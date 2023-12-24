Святвечір — перші привітання з Різдвом від українських знаменитостей

Акторка Наталка Денисенко. Фото: Instagram/natalka_denisenko

Святвечір — традиційна складова Різдва в українців. З появою першою зірки на небі, 24 грудня, й починається святкування. Родини збираютьс за столом та славлять народження Ісуса Христа.

Новини.LIVE зібрав підбірку привітань українських знаменитостей в соцмережах.

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Григорій Решетнік

Багатодітний батько з дружиною Христиною та трьома синами опублікували зворушливе відео з поцілунками на тлі своєї новорічної ялинки.

"З Різдвом Христовим! Перемоги Україні, миру, злагоди та любові кожній українській родині. Сьогодні Святвечір, і наша сімʼя загадала одне спільне українське бажання. Христос ся Рождає! Славімо Його", — написала зіркова родина.

Потап

Репер зараз у столиці Сполученого Королівства. З приводу Різдва він опублікував чималий текст англійською, але в коментарях не додав переклад на українську. Він зазначив, що Лондон — батьківщина культових гуртів і легендарних артистів, завжди був осередком музичної творчості та інновацій.

"Зустрічаючи Різдво, нехай гармонійні голоси та піднесені мелодії талановитих музикантів України перенесуть нас у світ тепла та радості. Незалежно від того, блукаєте ви мальовничими вулицями Лондона чи насолоджуєтеся щирими українськими мелодіями, ця святкова пора нагадує нам про справжню силу музики — вона об’єднує нас усіх, руйнує бар’єри та створює вічні спогади".

Сергій Бабкін

"Я ще з дитинства вірю, що в ніч напередодні Різдва здійснюються бажання. У цю тиху і святу ніч загадаймо одне найзаповітніше бажання на всіх — скорішої перемоги! Друзі, нехай ваші рідні та близькі будуть здорові, миру вашим родинам. Зі святом! Христос рождається! Славімо Його!"

Павло Зібров

Народний артист України опублікував фрагмент своєї композиції "Новорічна ніч", яка, за його словами, сповнена неймовірним теплом та глибоким сенсом для настрою.

"Друзі, вітаю з прийдешнім Різдвом та Новим роком! Нехай у ваших домівках завжди панує добробут, достаток та сімейний затишок, а у серці — любов та взаєморозуміння!

Цінуйте все те, що у вас є, даруйте душевне тепло, підтримуйте нашу країну! Низький уклін кожному, хто захищає нашу землю. Міцного здоровʼя, мирного неба та перемоги".

Віра Брежнєва (VERA)

Віктор Павлік

Макс Барських

З нагоди прийдешніх новорічних свят артист з командою підготували для шанувальників подарунок — різдвяну версію треку "Все можливо", яку уже опівночі можна прослухати на всіх стрімінгових платформах

"Нехай "Все можливо" стане для вас мантрою й допоможе в здійсненні заповітних мрій та бажань, одне з яких у нас спільне! Разом до перемоги та тихого Різдва", — написав Макс.

Тімур Мірошниченко

Олег Скрипка (гурт "Воплі Відоплясова")

"Вітаю з Різдвом, дорогенькі! Бажаю любові, добра та щастя, міцного здоров’я та всіх благ. Нехай виправдаються всі надії та здійсняться заповітні мрії! Христос ся Рождає".

Наталка Денисенко

"Ми повертаємося до своїх традицій. Тепер вже святкуємо Різдво разом з усім світом. Кутя, 12 страв, колядки — це все було у мене і в дитинстві, хочеться зберегти це все і для своєї сімʼї. Але сьогодні я гратиму виставу для вас, любі глядачі. Та по поверненні додому обовʼязково буде святкування. І на наступний день також".

Нагадаємо, раніше ми писали підбірку фільмів від Netflix про Різдво. Також ми розповідали, що народна синоптикиня Діденко попередила про різкі зміни в різдвяній погоді.