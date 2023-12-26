Как украинцы отреагировали на беременность жены Жени Кота — не сдержали эмоций

Хореограф Женя Кот на репетиции. Фото: Instagram Жени Кота

Молодой украинский хореограф, танцор, режиссер-постановщик и бывший участник шоу "Танцы со звездами" Женя Кот поделился неожиданной новостью. Так, мужчина заявил, что он впервые станет отцом, и растрогал украинцев трогательным видео, а люди в комментариях сразу же отреагировали.

Соответствующими кадрами Женя Кот поделился на своей странице в Instagram.

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Женя Кот впервые станет отцом

На официальной странице украинского хореографа появились чувственные кадры, где он показал себя с женой. На видео Женя Кот танцует и позирует вместе со своей любимой Натальей Татаринцевой. К тому же, они оба одеты в нежный наряд.

Именно таким способом Женя и Наташа решили шокировать своих подписчиков и поделиться с ними неожиданной новостью. Так, влюбленные рассказали о том, что вскоре они впервые станут родителями, и поблагодарили тех, кто желал им, чтобы их самая главная мечта сбылась.

"Мы делимся с вами нашей заветной новостью и искренне благодарим всех, кто желал нам осуществления самой главной мечты для нашей семьи! Мы ждем тебя, наше ЧУДО", — написал в описании под видео Женя Кот.

Танцор Женя Кот со своей женой Натальей Татаринцевой на видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков на новость Жени Кота

Увидев это видео и узнав новость о беременности Натальи, подписчики Жени Кота не остались в стороне. Люди в комментариях начали высказывать свое мнение по поводу этого.

У меня мурашки по телу! Кто автор и режиссер этой красоты!? Как вы такое сделали!?

Видео нежное, полное любви и надежды, очень символичное, до мурашек... Когда начала смотреть, разволновалась немного, какие-то очень положительные и странные ощущения появились, а тут такая приятная новость. Искренне радуюсь за вас, Наташенька, и желаю быть действительно счастливой!!! Восторгаюсь Вами!!!

Поздравляю от всего сердца) Это очень прекрасная новость) Растрогала меня до слез. Помню, как вы этого долго хотели и желали.

Наталья, Женя, поздравляю Вас! Мечты сбываются! Я верила, что и ваша самая заветная точно сбудется! Будьте счастливы! Мы вас очень любим!

Какое счастье!!! Я вас поздравляю от души! Наконец-то Бог услышал вас!! Я давно слышала вашу историю, безгранично радуюсь и поздравляю!!

Комментарий со страницы Жени Кота. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Жени Кота. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Жени Кота. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Жени Кота. Фото: скриншот из Instagram

Отношения Жени Кота и Натальи Татаринцевой

Известно, что украинский хореограф Женя Кот, который неоднократно участвовал в танцевальном проекте "Танцы со звездами", стал встречаться с танцовщицей Натальей Татаринцевой пять лет назад. К тому же, в браке влюбленные состоят уже четыре года.

Женя Кот со своей женой Натальей Татаринцевой на выступлении. Фото: Instagram Жени Кота

К сожалению, за это время им не удалось стать родителями, ведь из-за проблем со здоровьем, связанных с профессиональным спортом, Наталья не могла забеременеть. Впрочем, недавно она показала несколько тестов на беременность, где можно увидеть две полоски.

Stories Натальи Татаринцевой с тестами на беременность. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский танцор Женя Кот признался, стыдно ли ему за то, что он не на фронте.

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