Як українці відреагували на вагітність дружини Жені Кота — не стримали емоцій

Хореограф Женя Кот на репетиції. Фото: Instagram Жені Кота

Молодий український хореограф, танцівник, режисер-постановник і колишній учасник шоу "Танці з зірками" Женя Кот поділився неочікуваною новиною. Так, чоловік заявив, що він вперше стане батьком, і розчулив українців зворушливим відео, а люди в коментарях одразу ж відреагували.

Відповідними кадрами Женя Кот поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Женя Кот вперше стане батьком

На офіційній сторінці українського хореографа з’явилися чуттєві кадри, де він показав себе з дружиною. На відео Женя Кот танцює і позує разом зі своєю коханою Наталією Татарінцевою. До того ж, вони обидва одягнені у ніжне вбрання.

Саме таким способом Женя і Наталія вирішили шокувати своїх підписників і поділитися з ними неочікуваною новиною. Так, закохані розповіли про те, що незабаром вони вперше стануть батьками, і подякували тим, хто бажав їм, щоб їхня найголовніша мрія збулася.

"Ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше ДИВО", — написав у описі під відео Женя Кот.

Танцівник Женя Кот зі своєю дружиною Наталією Татарінцевою на відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на новину Жені Кота

Побачивши це відео і дізнавшись новину про вагітність Наталії, підписники Жені Кота не залишилися осторонь. Люди в коментарях почали висловлювати свою думку стосовно цього.

У мене мурахи по тілу! Хто автор та режисер цієї краси!? Як ви таке зробили!?

Відео ніжне, сповнене любові та надії, дуже символічне, до мурах..... Коли почала дивитись, аж розхвилювалась трішечки, якісь дуже позитивні та дивні відчуття з'явились, а тут така приємна новина. Щиро радію за вас, Наталочко, і бажаю бути справжньо щасливою!!! Захоплююсь Вами!!!

Вітаю від всього серця) Це дуже прекрасна новина) Розчулила мене до сліз. Пам'ятаю, як ви цього довго хотіли та бажали) Ростіть здоровими.

Наталія, Женя, вітаю Вас! Мрії здійснюються! Я вірила, що і ваша найзаповітніша точно здійсниться! Будьте щасливі! Ми вас дуже любимо!

Яке щастя!!! Я вас вітаю від душі! Нарешті Бог почув вас!! Я давно чула вашу історію, безмежно радію і вітаю!!

Коментар зі сторінки Жені Кота. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Жені Кота. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Жені Кота. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Жені Кота. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки Жені Кота і Наталії Татарінцевої

Відомо, що український хореограф Женя Кот, який неодноразово брав участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками", почав зустрічатися з танцівницею Наталією Татарінцевою п’ять років тому. До того ж, у шлюбі закохані перебувають вже чотири роки.

Женя Кот зі своєю дружиною Наталією Татарінцевою на виступі. Фото: Instagram Жені Кота

На жаль, за цей час їм не вдалося стати батьками, адже через проблеми зі здоров’ям, пов’язані з професійним спортом, Наталія не могла завагітніти. Втім, нещодавно вона показала декілька тестів на вагітність, де можна побачити дві смужки.

Stories Наталії Татарінцевої з тестами на вагітність. Фото: скриншот з Instagram

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