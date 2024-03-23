Тарас Тополя розповів, на чому тримається його подружнє життя

Певец Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia/

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал об отношениях с супругой Alyosha. Певица долгое время жила в США.

Тополя дал интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

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Звезда признался, что у них с возлюбленной доверительные отношения. Alyosha иногда может позволить себе ревновать возлюбленного.

"Я вообще не ревнивый. А Алена — по крайней мере иногда делает вид", — признался исполнитель.

Тарас Тополя рассказал, что они с супругой Alyoshа должны делать все возможное, чтобы их сыновья и дочь были счастливы.

"В нашей семье дети — это очень важный фундамент, на котором строится будущая семья. Они нас держат вместе. У двух эгоистов всегда какие-то свои тараканы в голове, но дети — это общая ответственность", — сказал музыкант.

Alyosha с детьми находилась отдельно от супруга, в США, поэтому певец дал советы другим парам, чтобы расстояние не влияло на брак.

"Я могу посоветовать другим женщинам и мужчинам — есть Интернет. Вы можете связываться друг с другом. Даже на фронте есть Интернет, есть возможность сказать, что со мной все хорошо, поговорить, выразить свои чувства, какие-то мысли, поделиться планами, поддержать друг друга", — отметил исполнитель.

Напомним, "Антитела" порадовали подарком премьер-министра Италии. А Тарас Тополя признался, хочет ли возвращаться на фронт.