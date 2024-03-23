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Тарас Тополя розповів, на чому тримається його подружнє життя

23 березня 2024 13:46
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тарас Тополя розповів, на чому тримається його подружнє життя
Співак Тарас Тополя. Фото: instagram.com/tarastopolia/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про стосунки з дружиною Alyosha. Співачка тривалий час жила в США.

Тополя дав інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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Зірка зізнався, що в них із коханою довірливі стосунки. Alyosha, іноді може дозволити собі ревнувати коханого.

 

"Я взагалі не ревнивий. А Олена — принаймні іноді вдає", — зізнався виконавець.

Тарас Тополя розповів, що вони з дружиною Alyosh мусять робити все можливе, аби їхні сини та донька були щасливими.

"У нашій сім'ї діти — це дуже важливий фундамент, на якому будується майбутня родина. Вони нас тримають разом. У двох егоїстів завжди якісь свої таргани в голові, але діти — це спільна відповідальність", — сказав музикант.

 

Alyosha з дітьми перебувала окремо від чоловіка, в США, тож співак дав поради іншим парам, аби відстань не впливала на шлюб.

"Я можу порадити іншим жінкам і чоловікам — є Інтернет. Ви можете зв'язуватися одне з одним. Навіть на фронті є Інтернет, є можливість позначитися, що зі мною все добре, поговорити, висловити свої почуття, якісь думки, поділитися планами, підтримати одне одного", — зазначив виконавець.

Нагадаємо, "Антитіла" порадували подарунком прем'єр-міністерку Італії. А Тарас Тополя зізнався, чи хоче повертатися на фронт.

Alyosha
Тарас Тополя
українські зірки
зіркова пара

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