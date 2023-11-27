Тейлор Свифт пригласила на свой концерт семью погибшей фанатки

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Несколько дней назад произошла трагическая смерть 23-летней Аны Клары Беневидес Мачадо перед концертом Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро. Певица пригласила семью и друзей погибшей присоединиться к ней на выступлении в Сан-Пауло.

Об этом пишет Daily Mail.

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23-летняя Мачадо внезапно потеряла сознание перед шоу Свифт в Рио-де-Жанейро в начале этого месяца и трагически скончалась 17 ноября. Это произошло из-за остановки сердца во время сильной жары с температурой 59,3 ºС. Промоутеры шоу запрещали фанатам приносить еду и воду в зал.

Поэтому Свифт отложила очередное шоу в Рио после смерти фана, а организаторы объявили о масштабных изменениях в следующих шоу. Певица вернулась в Бразилию, выступая в Сан-Паулу. Свифт пригласила семью и друзей Мачадо, а также позировала для фотографий.

Все они встретились со Свифт после шоу и позировали для съемки с певицей.

Свифт поделилась постом, выражая свою печаль из-за потери Мачадо на прошлой неделе.

"Я не могу поверить, что пишу эти слова, но я с разбитым сердцем говорю, что сегодня перед моим шоу мы потеряли поклонника. Я даже не могу передать вам, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красивой и слишком молодой", — сказал Свифт.

53-летний отец Беневидес Мачадо сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что хочет, чтобы промоутеры объяснили, было ли запрещено посетителям концерта приносить воду на шоу.

Напомним, во время концерта Тейлор Свифт скончалась фанатка.

Ранее Тейлор Свифт приняла важнейшее решение после смерти фанатки на концерте.