Тейлор Свіфт запросила на свій концерт родину загиблої фанатки

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Кілька днів тому сталася трагічна смерть 23-річної Ани Клари Беневідес Мачадо перед концертом Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро. Тож співачка запросила родину та друзів загиблої приєднатися до неї на виступі в Сан-Пауло.

Про це пише Daily Mail.

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23-річна Мачадо раптово знепритомніла перед шоу Свіфт у Ріо-де-Жанейро на початку цього місяця і трагічно померла 17 листопада. Це сталося через зупинку серця під час сильної спеки з температурою, як кажуть, 59,3º С за Цельсієм. Промоутери шоу забороняли фанатам приносити свою їжу та воду в зал.

Тому Свіфт відклала чергове шоу в Ріо після смерті фана, а організатори оголосили про масштабні зміни в наступних шоу. Співачка повернулася до Бразилії, виступаючи в Сан-Паулу. Свіфт запросила родину та друзів Мачадо, а також позувала з ними для фотографій.

Усі вони зустрілися зі Свіфт після шоу та позували для зйомки зі співачкою.

Свіфт поділилася дописом, висловлюючи свій сум через втрату Мачадо минулого тижня.

"Я не можу повірити, що пишу ці слова, але я з розбитим серцем кажу, що сьогодні перед моїм шоу ми втратили шанувальника. Я навіть не можу передати вам, наскільки я спустошений цим. У мене дуже мало інформації, окрім того факту, що вона була неймовірно красивою та надто молодою", — сказав Свіфт.

53-річний батько Беневідес Мачадо сказав бразильській газеті Folha de S.Paulo, що хоче, щоб промоутери пояснили, чи було заборонено відвідувачам концерту приносити воду на шоу.

Нагадаємо, під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка.

Раніше Тейлор Свіфт прийняла важливе рішення після смерті фанатки на концерті.