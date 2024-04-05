Тимоти Снайдер осудил мобилизацию Сергея Жадана — причины

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан. Фото: instagram/serhiy_zhadan/

Известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер прокомментировал новость о мобилизации украинского писателя Сергея Жадана. Он считает, что он должен получить Нобелевскую премию, а не винтовку.

Об этом он написал в своем X(Twitter).

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Историка Тимоти Снайдера очень возмутило возможное решение украинского писателя и музыканта Сергея Жадана мобилизоваться. Он считает, что он должен заниматься другим.

Президент Украины Владимир Зеленский и историк Тимоти Снайдер. Фото: United24

"Сергей Жадан, один из величайших создателей культуры мира, должен держать в руках Нобелевский диплом, а не винтовку", — написал ученый.

1/4. Serhyi Zhadan, один из миров мира, remarkable creators of culture, должен быть держащим Nobel diploma, не rifle. — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) 3 апреля 2024

Историк напомнил, что родной город писателя Старобельск Луганской области сейчас оккупирован россиянами. А Харьков, где живет художник, постоянно находится под обстрелами.

Снайдер считает, что США недостаточно поддерживают Украину, поэтому Жадан и вынужден сделать все от него зависящее.

"Это позволяет России расширять свою зону террора и ставит под угрозу миллионы жизней украинцев", — добавил историк.

В 2022 году Комитет литературоведческих наук польской академии выдвинул украинского поэта на Нобелевскую премию по литературе. Недавно появилась информация, что Жадан мобилизовался в ряды "Хартии". Впрочем, он сам это не подтвердил.

Напомним, певица Христина Соловий рассказала, почему изменила Сергею Жадану. Также писатель отреагировал на откровения своей бывшей.