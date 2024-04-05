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Тімоті Снайдер засудив мобілізацію Сергія Жадана

5 квітня 2024 19:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тімоті Снайдер засудив мобілізацію Сергія Жадана — причини
Український письменник і музикант Сергій Жадан. Фото: instagram/serhiy_zhadan/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відомий історик та професор Єльського університету Тімоті Снайдер прокоментував новину про мобілізацію українського письменника Сергія Жадана. Він вважає, що митець має отримати Нобелівську премію, а не гвинтівку.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

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Історика Тімоті Снайдера дуже обурило ймовірне рішення українського письменника і музиканта Сергія Жадана мобілізуватися. Він вважає, що він має займатися іншим.

Президент України Володимир Зеленський і історик Тімоті Снайдер. Фото:
Президент України Володимир Зеленський та історик Тімоті Снайдер. Фото: United24

"Сергій Жадан, один із найвидатніших творців культури світу, має тримати в руках Нобелівський диплом, а не гвинтівку", — написав науковець.

Історик нагадав, що рідне місто письменника Старобільськ Луганської області зараз окуповане росіянами. А Харків, в якому живе митець, постійно знаходиться під обстрілами.

Снайдер вважає, що США недостатньо підтримують Україну, тому Жадан і вимушений робити все від нього залежне. 

"Це дозволяє Росії розширювати свою зону терору та ставить під загрозу мільйони життів українців", — додав історик.

У 2022 році році Комітет літературознавчих наук польської академії висунув українського поета на Нобелівську премію з літератури. Нещодавно з'явилась інформація, що Жадан мобілізувався до лав "Хартії". Втім, він сам це не підтвердив.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій розповіла, чому зрадила Сергію Жадану. Також письменник відреагував на одкровення своєї колишньої.

війна
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письменники
Сергій Жадан
українські зірки
мобілізація

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