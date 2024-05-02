Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тина Кароль показала соблазнительные изгибы в откровенном платье arrow

Тина Кароль показала соблазнительные изгибы в откровенном платье

2 мая 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль соблазнила украинцев новым образом.
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась соблазнительными изгибами в роскошном наряде. Звезда примеряла белое мини-платье с вырезами.

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Тина Кароль в коротком платье порассуждала о вдохновении

Певица продемонстрировала свою стройную фигуру в обольстительном наряде. Звезда предстала перед камерой в белом коротком платье с большими вырезами, которые удачно подчеркнули ее стройную талию и подтянутые ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Свой образ исполнительница дополнила объемными локонами и фирменной красной помадой, которая ей очень идёт.

В роскошном платье певица поразмыслила о том, какие вещи нас вдохновляют в жизни.

"Что дает тебе возможность дышать? Любовь? Мечты? Цель? Ты тот, кто дает возможность дышать себе. Пусть это правило будет во всем. Не жди ничего от никого. Вдыхай любовь, мечты и цели в себя и претворяй в жизнь", — написала Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Украинцы в восторге от красавицы Кароль

Пользователи соцсетей не прошли мимо новых фотографий звезды и оценили ее изысканный стиль. Украинцы восхищаются ее красотой.

"Какой образ, вы невероятны".

"Вау, вторая фотография, где моя челюсть оказалась. Ничего себе".

"У меня давление подскочило, что это за огненные фотографии".

"Очень хорошая, вы даете нам дышать своими песнями".

"Богиня красоты и женственности. Тиночка самая лучшая".

Комментарии под фото Тины Кароль
Комментарии под публикацией Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Раньше мы рассказывали о том, что певица призналась, как следит за своей фигурой. А также артистка представила новую композицию с молодым исполнителем SHUMEI.

Тина Кароль
мода
фото
шоу-бизнес
украинские звезды
певица
красота
фигура
стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри