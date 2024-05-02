Тина Кароль соблазнила украинцев новым образом.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась соблазнительными изгибами в роскошном наряде. Звезда примеряла белое мини-платье с вырезами.

Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль в коротком платье порассуждала о вдохновении

Певица продемонстрировала свою стройную фигуру в обольстительном наряде. Звезда предстала перед камерой в белом коротком платье с большими вырезами, которые удачно подчеркнули ее стройную талию и подтянутые ягодицы.

Свой образ исполнительница дополнила объемными локонами и фирменной красной помадой, которая ей очень идёт.

В роскошном платье певица поразмыслила о том, какие вещи нас вдохновляют в жизни.

"Что дает тебе возможность дышать? Любовь? Мечты? Цель? Ты тот, кто дает возможность дышать себе. Пусть это правило будет во всем. Не жди ничего от никого. Вдыхай любовь, мечты и цели в себя и претворяй в жизнь", — написала Кароль.

Украинцы в восторге от красавицы Кароль

Пользователи соцсетей не прошли мимо новых фотографий звезды и оценили ее изысканный стиль. Украинцы восхищаются ее красотой.

"Какой образ, вы невероятны".

"Вау, вторая фотография, где моя челюсть оказалась. Ничего себе".

"У меня давление подскочило, что это за огненные фотографии".

"Очень хорошая, вы даете нам дышать своими песнями".

"Богиня красоты и женственности. Тиночка самая лучшая".

Комментарии под публикацией Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Раньше мы рассказывали о том, что певица призналась, как следит за своей фигурой. А также артистка представила новую композицию с молодым исполнителем SHUMEI.