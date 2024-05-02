Тіна Кароль спокусила українців новим образом — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася спокусливими вигинами у розкішному вбранні. Зірка приміряла білу міні-сукню із вирізами.

Відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка продемонструвала свою струнку фігуру у звабливому вбранні. Зірка постала перед камерою у білій короткій сукні із великими вирізами, які вдало підкреслили її струнку талію та підтягнуті сідниці.

Свій образ виконавиця доповнила об'ємними локонами та фірмовою червоною помадою, яка їй дуже пасує.

У розкішній сукні співачка поміркувала про те, які речі нас надихають у житті.

"Що дає тобі можливість дихати? Кохання? Мрії? Ціль?

Ти є той, хто дає можливість дихати собі. Нехай це правило буде в усьому. Не чекай нічого від нікого. Вдихай кохання, мрії і цілі у себе та втілюй у життя", — написала Кароль.

Українці у захваті від красуні Кароль

Користувачі соцмереж не пройшли повз нові світлини зірки та оцінили її вишуканий стиль. Українці захоплюються її красою.

"Який образ, ви неймовірна".

"Вау, друга світлина, де моя щелепа опинилась. Нічого собі".

"В мене тиск підскочив, що це за вогняні світлини".

"Дуже гарна, ви даєте нам дихати своїми піснями".

"Богиня краси та жіночності. Тіночка найкраща".

Коментарі під публікацією Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

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