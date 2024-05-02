Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тіна Кароль показала звабливі вигини у відвертій сукні arrow

Тіна Кароль показала звабливі вигини у відвертій сукні

2 травня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль спокусила українців новим образом — фото
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася спокусливими вигинами у розкішному вбранні. Зірка приміряла білу міні-сукню із вирізами.

Відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Тіна Кароль у короткій сукні поміркувала про натхнення

Співачка продемонструвала свою струнку фігуру у звабливому вбранні. Зірка постала перед камерою у білій короткій сукні із великими вирізами, які вдало підкреслили її струнку талію та підтягнуті сідниці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Свій образ виконавиця доповнила об'ємними локонами та фірмовою червоною помадою, яка їй дуже пасує.

У розкішній сукні співачка поміркувала про те, які речі нас надихають у житті.

"Що дає тобі можливість дихати? Кохання? Мрії? Ціль?
Ти є той, хто дає можливість дихати собі. Нехай це правило буде в усьому. Не чекай нічого від нікого. Вдихай кохання, мрії і цілі у себе та втілюй у життя", — написала Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Українці у захваті від красуні Кароль

Користувачі соцмереж не пройшли повз нові світлини зірки та оцінили її вишуканий стиль. Українці захоплюються її красою.

"Який образ, ви неймовірна".

"Вау, друга світлина, де моя щелепа опинилась. Нічого собі".

"В мене тиск підскочив, що це за вогняні світлини".

"Дуже гарна, ви даєте нам дихати своїми піснями".

"Богиня краси та жіночності. Тіночка найкраща".

Коментарі під фото Тіни Кароль
Коментарі під публікацією Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Раніше ми розповідали про те, що співачка зізналася, як  стежить за своєю фігурою. А також артистка презентувала нову композицію з молодим виконавцем SHUMEI.

Тіна Кароль
мода
фото
шоу-бізнес
українські зірки
співачка
краса
фігура
стиль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри