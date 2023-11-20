Тина Кароль с сыном очаровала украинцев — он похож на отца

Тина Кароль очаровала семейными кадрами со своим 15-летним сыном
Украинская певица Тина Кароль залюбовала совместными семейными кадрами со своим ребенком. Народная артистка Украины поделилась видео, где она позирует вместе со своим подросшим сыном Вениамином, которого она родила от первого брака.
Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль со своим сыном Вениамином
На официальной странице украинской певицы появилось видео, на котором она предстала на камеру со своим близким человеком. На кадрах можно увидеть ее со взрослым сыном от первого брака Вениамином. Глядя на них обоих, можно увидеть, как он похож на своего покойного отца Евгения.
Следует также взглянуть и на разницу в росте, которую они имеют. Так, Вениамин уже становится выше своей звездной мамы. Сама же Тина Кароль отметила, что ее сыну уже 15 лет, и он является самой большой инвестицией в ее жизнь.
Как украинцы реагируют на семейные кадры Тины Кароль
Увидев семейные кадры на странице певицы, ее подписчики не остались в стороне. Они начали оставлять комплименты в адрес Вениамина и ее звездной матери в комментариях под этим видео.
- Очень похож на мужа) Красивый парень)) А какая мама, рядом, как подружка
- Никогда бы не сказала, что это мама и сын, если бы не знала. Тина выглядит, как девочка молоденькая
- Каким уже взрослым стал Вениамин! И вы, как сестричка, рядом с ним! Такие хорошие отношения у мамы и сына. Мамина гордость и опора в жизни! Будьте невероятно счастливы
Что известно о первом браке Тины Кароль
В 2008 году украинская певица вышла замуж за режиссера и продюсера Евгения Огира. К сожалению, в 2013 году мужчины не стало из-за рака желудка, из-за чего Тина Кароль долгое время не появлялась на публике. От первого брака у нее остался сын Вениамин.
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