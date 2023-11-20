Тина Кароль с сыном очаровала украинцев — он похож на отца

Украинская певица Тина Кароль в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Тина Кароль залюбовала совместными семейными кадрами со своим ребенком. Народная артистка Украины поделилась видео, где она позирует вместе со своим подросшим сыном Вениамином, которого она родила от первого брака.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль со своим сыном Вениамином

На официальной странице украинской певицы появилось видео, на котором она предстала на камеру со своим близким человеком. На кадрах можно увидеть ее со взрослым сыном от первого брака Вениамином. Глядя на них обоих, можно увидеть, как он похож на своего покойного отца Евгения.

Следует также взглянуть и на разницу в росте, которую они имеют. Так, Вениамин уже становится выше своей звездной мамы. Сама же Тина Кароль отметила, что ее сыну уже 15 лет, и он является самой большой инвестицией в ее жизнь.

Певица Тина Кароль со своим сыном Вениамином. Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Кароль со своим 15-летним сыном. Фото: Instagram Тины Кароль

Семейные кадры Тины Кароль. Фото: Instagram Тины Кароль

Как украинцы реагируют на семейные кадры Тины Кароль

Увидев семейные кадры на странице певицы, ее подписчики не остались в стороне. Они начали оставлять комплименты в адрес Вениамина и ее звездной матери в комментариях под этим видео.

Очень похож на мужа) Красивый парень)) А какая мама, рядом, как подружка

Никогда бы не сказала, что это мама и сын, если бы не знала. Тина выглядит, как девочка молоденькая

Каким уже взрослым стал Вениамин! И вы, как сестричка, рядом с ним! Такие хорошие отношения у мамы и сына. Мамина гордость и опора в жизни! Будьте невероятно счастливы

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о первом браке Тины Кароль

В 2008 году украинская певица вышла замуж за режиссера и продюсера Евгения Огира. К сожалению, в 2013 году мужчины не стало из-за рака желудка, из-за чего Тина Кароль долгое время не появлялась на публике. От первого брака у нее остался сын Вениамин.

Тина Кароль со своим мужем Евгением и сыном Вениамином в 2010 году. Фото: Viva!

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