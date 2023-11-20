Тіна Кароль з сином зачарувала українців — він схожий на батька

Українська співачка Тіна Кароль у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Тіна Кароль замилувала спільними сімейними кадрами зі своєю дитиною. Народна артистка України поділилася відео, де вона позує разом зі своїм підрослим сином Веніаміном, якого вона народила від першого шлюбу.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль зі своїм сином Веніаміном

На офіційній сторінці української співачки з’явилося відео, на якому вона постала на камеру зі своєю близькою людиною. На кадрах можна побачити її із дорослим сином від першого шлюбу Веніаміном. Дивлячись на них обох, можна побачити, як він схожий на свого покійного батька Євгена.

Варто також поглянути і на різницю у зрості, яку вони мають. Так, Веніамін вже стає вищим за свою зіркову маму. Сама ж Тіна Кароль зазначила, що її сину вже 15 років, і він є найбільшою інвестицією її життя.

Співачка Тіна Кароль зі своїм сином Веніаміном. Фото: Instagram Тіни Кароль

Тіна Кароль зі своїм 15-річним сином. Фото: Instagram Тіни Кароль

Сімейні кадри Тіни Кароль. Фото: Instagram Тіни Кароль

Як українці реагують на сімейні кадри Тіни Кароль

Побачивши сімейні кадри на сторінці співачки, її підписники не залишилися осторонь. Вони почали залишати компліменти на адресу Веніаміна і її зіркової мами в коментарях під цим відео.

Дуже схожий на чоловіка) Гарний хлопець)) А яка мама, поруч, як подружка

Ніколи не сказала би, що це мама і син, як би не знала. Тіна має вигляд, як дівчинка молодесенька

Яким вже дорослим став Веніамін! І ви, наче сестричка, поряд з ним! Такі гарні стосунки у мами та сина. Мамина гордість і опора у житті! Будьте неймовірно щасливими

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про перший шлюб Тіни Кароль

У 2008 році українська співачка вийшла заміж за режисера і продюсера Євгена Огіра. На жаль, у 2013 році чоловіка не стало через рак шлунку, через що Тіна Кароль довгий час не з’являлася на публіці. Від першого шлюбу в неї залишився син Веніамін.

Тіна Кароль зі своїм чоловіком Євгеном і сином Веніаміном у 2010 році. Фото: Viva!

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