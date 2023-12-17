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Том Круз арендовал этаж ресторана для свидания с россиянкой

17 декабря 2023 14:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Том Круз арендовал этаж ресторана для свидания с россиянкой
Новая девушка Тома Круза – Эльсина Хайрова. Фото: instagram.com/elsina_k
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Том Круз пригласил на свидание дочь экс-депутата Госдумы РФ – Эльсину Хайрову – с которой его уже видели накануне на закрытой вечеринке. Чтобы поразить 36-летнюю россиянку, Круз арендовал целый этаж одного из самых дорогих ресторанов Лондона Novikov в Мейфере.

Об этом пишет The Sun.

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61-летний Том Круз пригласил на шикарный ужин дочь российского депутата и экс-жену олигарха – Эльсину Хайрову. Женщина раньше была моделью, а сейчас она светская львица и достаточно богата, благодаря родственным связям.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elsina Khayrova (@elsina_k)

Чтобы поразить женщину, актер арендовал целый этаж элитного ресторана Novikov, который, кстати, принадлежит российскому олигарху и другу Владимиру Путину — Аркадию Новикову.

Кое-кто из обслуживающего персонала поделился с журналистами, что пара заказывала блюдо из омаров, морепродуктов и суши, а также безалкогольные коктейли. Такой ужин обошелся Тому в 500 фунтов стерлингов, а это 23 тысячи гривен. На чай актер оставил около 5 тысяч гривен.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)

Эльсина была одета в блестящее платье и черную шубу. Инсайдер сказал, что Том казался очень влюбленным и следил за каждым словом женщины. Они казались физически очень близкими.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Elsina Khayrova (@elsina_k)

Охранник Тома Круза не разрешал с ним фотографироваться, а после ужина они выскользнули из ресторана с помощью "черного" выхода.

Напомним, актриса "Миссии невыполнимой" прокомментировала слухи о романе с Томом Крузом.

Также мы писали, что Том Круз рассказал, готов ли уйти на пенсию.

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