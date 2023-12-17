Том Круз орендував поверх ресторану для побачення з росіянкою

Нова дівчина Тома Круза — Ельсіна Хайрова. Фото: instagram.com/elsina_k

Том Круз запросив на побачення доньку ексдепутата Держдуми РФ — Ельсіну Хайрову — з якою його вже бачили напередодні на закритій вечірці. Щоб вразити 36-річну росіянку, Круз орендував цілий поверх одного з найдорожчих ресторанів Лондона Novikov у Мейфері.

Про це пише The Sun.

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61-річний Том Круз запросив на шикарну вечерю дочку російського депутата і ексдружину олігарха — Ельсіну Хайрову. Жінка раніше була моделлю, а зараз вона світська левиця і досить забезпечена, завдяки родинним зв'язкам.

Щоб вразити жінку актор орендував цілий поверх елітного ресторану Novikov, який, до речі, належить російському олігарху і другу Володимира Путіна — Аркадію Новікову.

Дехто з обслуговуючого персоналу поділився з журналістами, що пара замовляла страву з омарів, морепродуктів і суші, а також безалкогольні коктейлі. Така вечеря обійшлася Тому у 500 фунтів стерлінгів, а це 23 тисячі гривень. На чай актор залишив близько 5 тисячі гривень.

Ельсіна була одягнена в блискучу сукню та чорну шубу. Інсайдер сказав, що Том здавався дуже закоханим і слідкував за кожним словом жінки. Вони здавалися фізично дуже близькими.

Охоронець Тома Круза не дозволяв з ним фотографуватися, а після вечері вони вислизнули з ресторану через "чорний" вихід.

Нагадаємо, акторка "Місії нездійсненної" прокоментувала чутки про роман з Томом Крузом.

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