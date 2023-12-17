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Том Круз орендував поверх ресторану для побачення з росіянкою

17 грудня 2023 14:31
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Том Круз орендував поверх ресторану для побачення з росіянкою
Нова дівчина Тома Круза — Ельсіна Хайрова. Фото: instagram.com/elsina_k
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Том Круз запросив на побачення доньку ексдепутата Держдуми РФ — Ельсіну Хайрову — з якою його вже бачили напередодні на закритій вечірці. Щоб вразити 36-річну росіянку, Круз орендував цілий поверх одного з найдорожчих ресторанів Лондона Novikov у Мейфері.

Про це пише The Sun

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61-річний Том Круз запросив на шикарну вечерю дочку російського депутата і ексдружину олігарха — Ельсіну Хайрову. Жінка раніше була моделлю, а зараз вона світська левиця і досить забезпечена, завдяки родинним зв'язкам.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Щоб вразити жінку актор орендував цілий поверх елітного ресторану Novikov, який, до речі, належить російському олігарху і другу Володимира Путіна — Аркадію Новікову. 

Дехто з обслуговуючого персоналу поділився з журналістами, що пара замовляла  страву з омарів, морепродуктів і суші, а також безалкогольні коктейлі. Така вечеря обійшлася Тому у 500 фунтів стерлінгів, а це 23 тисячі гривень. На чай актор залишив близько 5 тисячі гривень. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ельсіна була одягнена в блискучу сукню та чорну шубу. Інсайдер сказав, що Том здавався дуже закоханим і слідкував за кожним словом жінки. Вони здавалися фізично дуже близькими.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Охоронець Тома Круза не дозволяв з ним фотографуватися, а після вечері вони вислизнули з ресторану через "чорний" вихід.

Нагадаємо, акторка "Місії нездійсненної" прокоментувала чутки про роман з Томом Крузом.

Також ми писали, що Том Круз розповів, чи готовий піти на пенсію.

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