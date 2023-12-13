Тома Круза подозревают в романе с дочерью российского эксчиновника

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Актера Тома Круза заподозрили в романе с дочерью бывшего депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной Хайровой. Женщина также была замужем за российским олигархом Дмитрием Цветковым.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Пара была замечена вместе на вечеринке в лондонском районе Мейфер. По словам свидетелей, их отношения были явно романтичными.

"Они были неразлучны, словно пара. Кажется, он был одержим ею", — делится источник.

61-летний актер и 36-летняя светская львица танцевали вдвоем, после чего вместе уехали рано утром.

"Круз был очень приветлив — его постоянно просили сфотографироваться, но он вежливо тказывался. В конце концов, диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий", — сообщает инсайдер.

Новая избранница актера Эльсина Хайрова. Фото: Instagram

Почти всю ночь актер танцевал с Хайровой. В 2021 году Эльсина Хайрова попала в заголовки британской прессы из-за громкого развода с Цветковым. Пара делила особняк стоимостью 22 млн фунтов стерлингов, а также дома в Лондоне стоимостью 18 млн фунтов стерлингов и другие активы.

Том Круз ранее признавался, что очень любит проводить время в Великобритании. Хайрова, в свою очередь, имеет британское гражданство, в Лондоне она живет много лет после учебы.

Напомним, Том Круз рассказал, готов ли уйти на пенсию.

Ранее актриса "Миссии невыполнимой" прокомментировала слухи о романе с Томом Крузом.