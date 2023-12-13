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Тома Круза підозрюють у романі з дочкою російського ексчиновника

13 грудня 2023 11:10
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тома Круза підозрюють у романі з дочкою російського ексчиновника
Актор Том Круз. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актора Тома Круза запідозрили у романі з дочкою колишнього депутата Держдуми Ріната Хайрова Ельсіною Хайровою. Жінка також була заміжня за російським олігархом Дмитром Цвєтковим.

Про це пише видання Daily Mail.

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Пару помітили разом на вечірці в лондонському районі Мейфер. За словами свідків, їхні стосунки були явно романтичними.

"Вони були нерозлучні, явно пара. Здається, він був одержимий нею", — ділиться джерело.

61-річний актор та 36-річна світська левиця танцювали удвох, після чого разом поїхали рано-вранці.

"Круз був дуже привітний — його постійно просили сфотографуватися, і він чемно відмовлявся. Зрештою діджею довелося зробити оголошення російською мовою, що містер Круз не хоче жодних фотографій", — повідомляє інсайдер.

 

Нова обраниця актора Ельсіна Хайрова. Фото: Instagram
Нова обраниця актора Ельсіна Хайрова. Фото: Instagram

Майже всю ніч актор танцював із Хайровою. У 2021 році Ельсіна Хайрова потрапила до заголовків британської преси через гучне розлучення з Цвєтковим. Пара ділила особняк вартістю 22 млн. фунтів стерлінгів, а також будинки в Лондоні вартістю 18 млн. фунтів стерлінгів та інші активи.

Том Круз раніше зізнавався, що дуже любить проводити час у Великій Британії. Хайрова, у свою чергу, має британське громадянство, в Лондоні вона живе багато років після навчання.

Нагадаємо, Том Круз розповів, чи готовий піти на пенсію.

Раніше акторка "Місії нездійсненної" прокоментувала чутки про роман з Томом Крузом.

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