Топлесс и без штанов — девушка Ди Каприо обнажилась для глянца

Виттория Черетти. ФОТО: ZOE GHERTNER

25-летняя девушка Леонардо Ди Каприо – модель Виттория Черетти – снялась в откровенной фотосессии для издания M Le magazine. На некоторых фото даже предстала полностью обнаженной.

Фотографиями поделилась на странице в Instagram.

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Виттория Черетти поделилась новой фотосессией, в которой позирует иногда топлесс, иногда в одном нижнем белье или вообще без него.

Обнаженная Виттория Черетти. ФОТО: ZOE GHERTNER

На фото девушка совсем без макияжа, ведь на иногда даже видны ее веснушки. И у нее натуральная прическа.

Виттория Черетти топлесс. ФОТО: ZOE GHERTNER

Поклонники были в восторге от такого образа девушки Ди Каприо.

Модель Уиттория Черетти. ФОТО: ZOE GHERTNER

Итальянская модель Виттория Черетти, несмотря на свой молодой возраст, уже очень успешна. Она позирует на показах Chanel и Versace, ее фото украшают обложки Vogue и Harper's Bazaar.

А еще она встречается со всемирно известным актером Леонардо Ди Каприо. Впервые они были замечены вместе в сентябре. Позже папарацци сняли их объятия и поцелуи на хэллоуинской вечеринке. А буквально неделю назад они проводили День благодарения в компании семьи Виттории.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась в стильной фотосессии известного бренда.

Также мы писали, что Ди Каприо с супермодельной подружкой не смогли сдержать чувств на вечеринке.