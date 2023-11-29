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Топлесс и без штанов — девушка Ди Каприо обнажилась для глянца

29 ноября 2023 17:26
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Топлесс и без штанов — девушка Ди Каприо обнажилась для глянца
Виттория Черетти. ФОТО: ZOE GHERTNER
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

25-летняя девушка Леонардо Ди Каприо – модель Виттория Черетти – снялась в откровенной фотосессии для издания M Le magazine. На некоторых фото даже предстала полностью обнаженной.

Фотографиями поделилась на странице в Instagram.

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Виттория Черетти поделилась новой фотосессией, в которой позирует иногда топлесс, иногда в одном нижнем белье или вообще без него.

 

Виттория Черетти
Обнаженная Виттория Черетти. ФОТО: ZOE GHERTNER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vittoria Ceretti (@vittoria)

 На фото девушка совсем без макияжа, ведь на иногда даже видны ее веснушки. И у нее натуральная прическа.

 

Виттория Черетти
Виттория Черетти топлесс. ФОТО: ZOE GHERTNER

Поклонники были в восторге от такого образа девушки Ди Каприо.

 

Виттория Черетти
Модель Уиттория Черетти. ФОТО: ZOE GHERTNER

Итальянская модель Виттория Черетти, несмотря на свой молодой возраст, уже очень успешна. Она позирует на показах Chanel и Versace, ее фото украшают обложки Vogue и Harper's Bazaar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue France (@voguefrance)

А еще она встречается со всемирно известным актером Леонардо Ди Каприо. Впервые они были замечены вместе в сентябре. Позже папарацци сняли их объятия и поцелуи на хэллоуинской вечеринке. А буквально неделю назад они проводили День благодарения в компании семьи Виттории.

Напомним, невеста Ди Каприо снялась в стильной фотосессии известного бренда.

Также мы писали, что Ди Каприо с супермодельной подружкой не смогли сдержать чувств на вечеринке.

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