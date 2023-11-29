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Топлес і без штанів — дівчина Ді Капріо оголилася для глянцю

29 листопада 2023 17:26
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Топлес і без штанів — дівчина Ді Капріо оголилася для глянцю
Вітторія Черетті. ФОТО: ZOE GHERTNER
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

25-річна дівчина Леонардо Ді Капріо — модель Вітторія Черетті — знялася у відвертій фотосесії для видання M Le magazine. На деяких фото навіть постала повністю оголеною. 

Світлинами поділилася на сторінці в Instagram

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Вітторія Черетті поділилася новою фотосесією, у якій позує іноді топлес, іноді в одному спідньому чи взагалі без нього. 

 

Вітторія Черетті
Оголена Вітторія Черетті. ФОТО: ZOE GHERTNER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vittoria Ceretti (@vittoria)

На фото дівчина зовсім без макіяжу, адже навіть навіть видно її веснянки. І з натуральною зачіскою. 

 

Вітторія Черетті
Вітторія Черетті топлес. ФОТО: ZOE GHERTNER

Прихильники були у захваті від такого образу дівчини Ді Капріо. 

 

Вітторія Черетті
Модель Вітторія Черетті. ФОТО: ZOE GHERTNER

Італійська модель Вітторія Черетті, незважаючи на свій молодий вік, вже дуже успішна. Вона позує на показах Chanel і Versace, її фото прикрашають обкладинки Vogue і Harper's Bazaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue France (@voguefrance)

А ще вона зустрічається з всесвітньо відомим актором Леонардо Ді Капріо. Вперше їх помітили разом у вересні. Пізніше папарацці засняли їх обійми і поцілунки на гелоуінській вечірці. А буквально тиждень тому вони проводили День подяки у компанії родини Вітторії. 

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду. 

Також ми писали, що Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.

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