Топлес і без штанів — дівчина Ді Капріо оголилася для глянцю

Вітторія Черетті. ФОТО: ZOE GHERTNER

25-річна дівчина Леонардо Ді Капріо — модель Вітторія Черетті — знялася у відвертій фотосесії для видання M Le magazine. На деяких фото навіть постала повністю оголеною.

Світлинами поділилася на сторінці в Instagram.

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Вітторія Черетті поділилася новою фотосесією, у якій позує іноді топлес, іноді в одному спідньому чи взагалі без нього.

Оголена Вітторія Черетті. ФОТО: ZOE GHERTNER

На фото дівчина зовсім без макіяжу, адже навіть навіть видно її веснянки. І з натуральною зачіскою.

Вітторія Черетті топлес. ФОТО: ZOE GHERTNER

Прихильники були у захваті від такого образу дівчини Ді Капріо.

Модель Вітторія Черетті. ФОТО: ZOE GHERTNER

Італійська модель Вітторія Черетті, незважаючи на свій молодий вік, вже дуже успішна. Вона позує на показах Chanel і Versace, її фото прикрашають обкладинки Vogue і Harper's Bazaar.

А ще вона зустрічається з всесвітньо відомим актором Леонардо Ді Капріо. Вперше їх помітили разом у вересні. Пізніше папарацці засняли їх обійми і поцілунки на гелоуінській вечірці. А буквально тиждень тому вони проводили День подяки у компанії родини Вітторії.

Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду.

Також ми писали, що Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.