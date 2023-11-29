Топлес і без штанів — дівчина Ді Капріо оголилася для глянцю
25-річна дівчина Леонардо Ді Капріо — модель Вітторія Черетті — знялася у відвертій фотосесії для видання M Le magazine. На деяких фото навіть постала повністю оголеною.
Світлинами поділилася на сторінці в Instagram.
Натуральна і спокуслива
Вітторія Черетті поділилася новою фотосесією, у якій позує іноді топлес, іноді в одному спідньому чи взагалі без нього.
На фото дівчина зовсім без макіяжу, адже навіть навіть видно її веснянки. І з натуральною зачіскою.
Прихильники були у захваті від такого образу дівчини Ді Капріо.
Італійська модель Вітторія Черетті, незважаючи на свій молодий вік, вже дуже успішна. Вона позує на показах Chanel і Versace, її фото прикрашають обкладинки Vogue і Harper's Bazaar.
А ще вона зустрічається з всесвітньо відомим актором Леонардо Ді Капріо. Вперше їх помітили разом у вересні. Пізніше папарацці засняли їх обійми і поцілунки на гелоуінській вечірці. А буквально тиждень тому вони проводили День подяки у компанії родини Вітторії.
Нагадаємо, наречена Ді Капріо знялась у стильній фотосесії відомого бренду.
Також ми писали, що Ді Капріо з супермодельною подружкою на змогли стримати почуттів на вечірці.
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