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Трамп рассматривает возможность помиловать рэпера P. Diddy

6 июня 2025 20:13
Анастасия Писаненко - редактор
Дело P. Diddy - Трамп рассматривает возможность помиловать рэпера
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность помиловать рэпера P. Diddy (Шона Комбза). Он находится в центре нескольких судебных разбирательств.

Об этом пишет Washington Post.

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Может ли Трамп помиловать P. Diddy

Президент США Дональд Трамп готов применить свое право на помилование для поддержки друзей, союзников и известных лиц, оказавшихся в трудных правовых ситуациях.

На прошлой неделе он воспользовался правом помилования, освободив нескольких человек, среди которых рэпер NBA YoungBoy и звезды реалити-шоу Тодд и Джули Крисли.

А 30 мая, во время судебного заседания в Нью-Йорке, где Шон Комбз (P. Diddy) рассматривался по делу об обвинении в рэкете и секс-трафике, Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос его помилования.

"Я его не видел и не разговаривал с ним уже много лет. Раньше он очень меня любил. Думаю, когда я ушел в политику, наши отношения испортились, насколько мне известно", — сказал Трамп.

Вот как он прокомментировал возможность помиловать Шона Комбза:

"Я не знаю, я бы, безусловно, рассмотрел факты. Если я считаю, что с кем-то поступили несправедливо, то то, нравлюсь я этому человеку или нет, не будет иметь никакого значения".

Комбз, который отрицает свою вину по пяти уголовным обвинениям, рискует получить пожизненное заключение в случае признания виновным по всем пунктам.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп высказал свое мнение об американском рэпере P.Diddy. Он заявил, что готов рассмотреть возможность помилования артиста в случае выявления несправедливого отношения к нему.

При этом адвокаты рэпера Шона Комбза, более известного как Puff Daddy, выразили решительный протест из-за обыска в его камере, во время которого были изъяты личные документы музыканта. Они убеждены, что такие действия представляют серьезное нарушение прав их подзащитного. Сейчас защитники настаивают на отмене обвинительного заключения или на замене прокуроров, которые ведут это дело.

США Дональд Трамп помилование рэпер P. Diddy
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