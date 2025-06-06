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Трамп розглядає можливість помилувати репера P. Diddy

6 червня 2025 20:13
Анастасія Писаненко - редактор
Справа P. Diddy - Трамп розглядає можливість помилувати репера
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливість помилувати репера P. Diddy (Шона Комбза). Він перебуває у центрі кількох судових розглядів.

Про це пише Washington Post.

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Чи може Трамп помилувати P. Diddy

Президент США Дональд Трамп готовий застосувати своє право на помилування для підтримки друзів, союзників та відомих осіб, що опинилися у важких правових ситуаціях.

Минулого тижня він скористався правом помилування, звільнивши кількох осіб, серед яких репер NBA YoungBoy та зірки реаліті-шоу Тодд і Джулі Кріслі.

А 30 травня, під час судового засідання в Нью-Йорку, де Шон Комбз (P. Diddy) розглядався у справі про звинувачення в рекеті та секс-трафіку, Трамп заявив, що може розглянути питання його помилування.

"Я його не бачив і не розмовляв з ним уже багато років. Раніше він дуже мене любив. Думаю, коли я пішов у політику, наші стосунки зіпсувалися, наскільки мені відомо", — сказав Трамп.

Ось як він прокоментував можливість помилувати Шона Комбза:

"Я не знаю, я б, безумовно, розглянув факти. Якщо я вважаю, що з кимось повелися несправедливо, то те, подобаюся я цій людині чи ні, не матиме жодного значення".

Комбз, який заперечує свою провину за п’ятьма кримінальними звинуваченнями, ризикує отримати довічне ув’язнення у разі визнання винним за всіма пунктами.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп висловив свою думку про американського репера P.Diddy. Він заявив, що готовий розглянути можливість помилування артиста у разі виявлення несправедливого ставлення до нього.

При цьому адвокати репера Шона Комбза, більш відомого як Puff Daddy, висловили рішучий протест через обшук у його камері, під час якого були вилучені особисті документи музиканта. Вони переконані, що такі дії становлять серйозне порушення прав їхнього підзахисного. Наразі захисники наполягають на скасуванні обвинувального висновку або на заміні прокурорів, які ведуть цю справу.

США Дональд Трамп помилування репер P. Diddy
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